中職／西武獅重視林安可長打能力 潮崎哲也看好脫穎而出
野手林安可加盟日本職業棒球埼玉西武獅隊記者會今天舉行，西武獅資深顧問潮崎哲也說，球隊最看重林安可長打能力，期待補強球隊最需要的打擊，相信林安可能在競爭中脫穎而出。
林安可透過旅外自由球員制度，今年球季將從中華職棒大聯盟統一7-ELEVEn獅隊轉戰西武獅，西武獅高度重視，社長奧村剛、潮崎哲也到台灣出席記者會，28歲林安可披上西武獅73號球衣。
球員時期與台灣傳奇投手郭泰源在西武獅並肩作戰，目前擔任球團戰力補強顧問的潮崎哲也表示，知道林安可拿很多中職個人獎項，打擊有很好表現，很開心順利簽下。西武獅近年由於戰力銜接，去年球季僅拿下日職太平洋聯盟（6隊）第5名，整體表現打擊最需要加強。
西武獅2026年年度口號「打破」，潮崎哲也說，新球季希望發揮打擊能力，破除眼前障礙，期待林安可加入後符合年度口號，能以打擊表現幫球隊。
他說，球團內部很競爭，很多球員會與林安可競爭一軍位置，相信林安可能脫穎而出，西武獅會全力協助，讓林安可成為成功的日職球員，也希望台灣球迷持續關注日職和西武獅。
