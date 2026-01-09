日職／回憶首遇林安可直呼棘手 林岳平慶幸他當初沒有選擇當投手

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
林安可加入日職西武獅並將披上73號戰袍。記者許正宏／攝影
林安可加入日職西武獅並將披上73號戰袍。記者許正宏／攝影

林安可在今天舉行加盟西武獅記者會，包括統一獅領隊蘇泰安、總教練林岳平都到場送上祝福，其中林岳平也透露，記得首次與林安可相遇時，覺得他是一名相當棘手的球員，因為他立志要當頭打二刀流，不過最終在他循循善誘下選擇專注打者身分，並在今天順利圓夢，讓他相當開心。

林岳平在今天記者會上表示，自己在2020年第一次當總教練時，林安可是他第一年總教練生涯遇到的一位很「棘手」選手，「因為他的目標是要當投手也要當打者，是台灣第一個要當二刀流的選手，但當時我是一個菜鳥教練，不知道要怎麼幫助他完成他的夢想。」

林岳平接著表示，在林安可2020年拿下全壘打王後，也再次向他確認是否還要繼續往二刀流方向前進，也慶幸最後林安可選擇專注在打者身分上，否則如今可能成為一位餵球投手，「在那時有一些對話，像是希望他能專注在打者身份上，來幫助他完成旅外夢想。今天看到他完成他當初的目標，希望他今年在西武，在西口教練帶領下，靠長打能力幫助西武打出優異成績。」

對於近兩年連續送走古林睿煬與林安可兩名大將，林岳平也強調，心情並沒有很複雜，而是為他們感到開心，「今天坐在這一直想到跟安可的曾經，他是不用練球就可以打全壘的打者，希望他到日本可以好好發展，扮演改變戰局的角色，好好發揮。」

林安可加入日職西武獅並將披上73號戰袍。記者許正宏／攝影
林安可加入日職西武獅並將披上73號戰袍。記者許正宏／攝影

