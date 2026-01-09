日職／感謝西武獅肯定一圓旅外夢 林安可盼向前輩吳念庭請益

林安可在今天舉行加盟西武獅記者會，包括西武獅球團與前東家統一獅球團高層都到場參與，對於即將展開旅外生涯，林安可坦言希望能夠盡快融入日本職棒與西武獅，並透露如果未來以西武獅球員身分返台與統一獅交流，肯定會是相當特別的時刻，也會好好享受當下。

對於今天西武獅為他舉行高規格的加盟儀式，前東家統一獅高層與總教練林岳平也都到場，林安可說：「謝謝統一獅的用心栽培以及隊友的陪伴，統一獅不只是球隊更像是家庭，也是我的一個起點，謝謝西武球團肯定我、給我機會挑戰日本職棒，我不會辜負大家期待。」

談到總算一圓旅外夢，並將在日本展開旅外球季，林安可也強調，知道去日本後肯定會有許多挑戰，包括跟隊友的相處等等，整體強度上也會不一樣，但自己已經準備好接受挑戰，也準備在2月赴日參加西武春訓，「我希望我能盡快適應環境和跟隊友相處，也有問古林一些日本環境和作息問題，經典賽也會問念庭前輩，因為他待過西武，比較了解西武文化。」

對於已經舉辦10年的雙獅交流賽，未來可望以西武球員身份對上統一獅前隊友們，林安可也說：「以後有交流賽的機會，能夠跟球團一起推動，如果西武獅能夠跟統一獅有交流賽，希望以不同身分回到台灣打球，讓各位球迷看見。信信這會是一個很特別的事情，至於要對上誰都可以，大家都是以前隊友，這感覺會相當特別，我會很享受當下。」