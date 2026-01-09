中職／嘲諷李珠珢、說李多慧背地抽菸飆髒話 林妍霏脫口秀遭炎上

近年許多韓國啦啦隊來台發展，其中李多慧和李珠珢最受球迷歡迎。不過最近脫口秀女演員林妍霏在表演中模仿李多慧和李珠珢的口音，聲稱李多慧背地罵髒話、抽菸，遭眾多網友炎上。

有網友分享林妍霏的表演畫面，她模仿李多慧離場前與粉絲說再見的畫面，諷刺地說：「晚安！晚安！回家！回家！快回家！有人類這樣講話嗎？」接著她補充說，可以猜到李多慧關起門後會罵髒話、甚至抽菸抱怨粉絲很煩。

薩泰爾娛樂官方IG昨天釋出林妍霏表演精華，她提問：「你們不覺得現在台灣男生太迷戀啦啦隊女孩嗎？台灣女生已滿足不了，要專門從韓國『進口』，台灣男生對她們特別偏愛。」

林妍霏接著拿李珠珢全家喝水廣告為例，她模仿李珠珢的口音說，「我是李珠珢、李珠珢、李珠珢、李珠珢、李珠珢、啉水（喝水台語）。」林妍霏提到，原本以為廣告會引來罵聲，沒想到留言區一片狂讚李珠珢可愛，她傻眼「這樣也可以？」她還假設，如果換成蔡英文這樣拍，一定被罵爆。

兩段表演影片曝光後，引發廣大網友罵聲一片，「看完無言到不行，不覺得這是段子， 是抹黑」、「脫口秀可以直接用抹黑造謠他人，破壞藝人形象來吸引觀眾嗎？」、「超難笑超可悲不是李多慧的粉絲都覺得很不舒服了」、「很不尊重努力學習你母語的外國人」、「為難女生的永遠都是女生」。

不過也有少部分網友幫林妍霏說話，「妍霏這段《李多慧》段子全場約8分鐘，很好笑啊」、「台灣人多沒幽默感啊」、「一堆人代替李多慧覺得被冒犯好好笑」。