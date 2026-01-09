快訊

連續10年下降！台灣去年新生兒數再創新低 僅剩10萬7812人

曾說「或許骨子裡DNA就是國民黨」 藍前中常委姚江臨今逝世

獸醫說麻醉完會爆睡…賓士貓「原地起飛變跳跳虎」！飼主崩潰：發瘋了

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／嘲諷李珠珢、說李多慧背地抽菸飆髒話 林妍霏脫口秀遭炎上

聯合新聞網／ 綜合報導
脫口秀女演員林妍霏(左)、李多慧。截圖自薩泰爾娛樂IG影片畫面、李多慧IG
脫口秀女演員林妍霏(左)、李多慧。截圖自薩泰爾娛樂IG影片畫面、李多慧IG

近年許多韓國啦啦隊來台發展，其中李多慧李珠珢最受球迷歡迎。不過最近脫口秀女演員林妍霏在表演中模仿李多慧和李珠珢的口音，聲稱李多慧背地罵髒話、抽菸，遭眾多網友炎上。

有網友分享林妍霏的表演畫面，她模仿李多慧離場前與粉絲說再見的畫面，諷刺地說：「晚安！晚安！回家！回家！快回家！有人類這樣講話嗎？」接著她補充說，可以猜到李多慧關起門後會罵髒話、甚至抽菸抱怨粉絲很煩。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

薩泰爾娛樂官方IG昨天釋出林妍霏表演精華，她提問：「你們不覺得現在台灣男生太迷戀啦啦隊女孩嗎？台灣女生已滿足不了，要專門從韓國『進口』，台灣男生對她們特別偏愛。」

林妍霏接著拿李珠珢全家喝水廣告為例，她模仿李珠珢的口音說，「我是李珠珢、李珠珢、李珠珢、李珠珢、李珠珢、啉水（喝水台語）。」林妍霏提到，原本以為廣告會引來罵聲，沒想到留言區一片狂讚李珠珢可愛，她傻眼「這樣也可以？」她還假設，如果換成蔡英文這樣拍，一定被罵爆。

兩段表演影片曝光後，引發廣大網友罵聲一片，「看完無言到不行，不覺得這是段子， 是抹黑」、「脫口秀可以直接用抹黑造謠他人，破壞藝人形象來吸引觀眾嗎？」、「超難笑超可悲不是李多慧的粉絲都覺得很不舒服了」、「很不尊重努力學習你母語的外國人」、「為難女生的永遠都是女生」。

不過也有少部分網友幫林妍霏說話，「妍霏這段《李多慧》段子全場約8分鐘，很好笑啊」、「台灣人多沒幽默感啊」、「一堆人代替李多慧覺得被冒犯好好笑」。

李多慧 李珠珢 啦啦隊 脫口秀

相關新聞

棒球／西武獅社長為林安可親披戰袍 蔡其昌：像是嫁了女兒

在去年賽季後行駛FA的前統一獅好手林安可，今天舉行加盟埼玉西武獅記者會，包括西武獅社長奧村剛、資深顧問潮崎哲也、中華職棒...

中職／黃子鵬月薪亮牌105萬 寫雄鷹土投第一人紀錄

台鋼雄鷹隊迎接隊史首位延攬成功的自由球員，今天選在象徵龍虎交匯的龍虎塔旁蓮池潭意象廣場重磅歡迎黃子鵬的到來。黃子鵬的月薪...

中職／一句「南部也有家」無關爆雷 黃子鵬：謝謝台鋼

超越王柏融、吳念庭，黃子鵬成為台鋼雄鷹隊史第一位月薪站上百萬級的本土選手，不具旅外資歷翻轉身價，黃子鵬說：「只要努力堅持...

中職／黃子鵬回家打球數度哽咽 看到雄鷹宿舍笑答「要珍惜」

台鋼雄鷹隊迎接隊史首位延攬成功的自由球員，今天選在象徵龍虎交匯的龍虎塔旁蓮池潭意象廣場重磅歡迎黃子鵬的到來。黃子鵬回到故...

中職／嘲諷李珠珢、說李多慧背地抽菸飆髒話 林妍霏脫口秀遭炎上

近年許多韓國啦啦隊來台發展，其中李多慧和李珠珢最受球迷歡迎。不過最近脫口秀女演員林妍霏在表演中模仿李多慧和李珠珢的口音，聲稱李多慧背地罵髒話、抽菸，遭眾多網友炎上。 有網友分享林妍霏的表演畫面，

日職／感謝西武獅肯定一圓旅外夢 林安可盼向前輩吳念庭請益

林安可在今天舉行加盟西武獅記者會，包括西武獅球團與前東家統一獅球團高層都到場參與，對於即將展開旅外生涯，林安可坦言希望能...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。