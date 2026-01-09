中職／林安可12強開轟成功旅外 餅總點名下一個看好林佳緯

快訊

中央社／ 台北9日電
統一獅隊「餅總」林岳平看好下一個有機會旅外的是獅隊野手林佳緯。記者許正宏／攝影
野手林安可今年將展開旅日生涯，加盟埼玉西武獅隊。統一獅隊「餅總」林岳平透露，林安可在世界12強賽敲出超大號全壘打被看到，他看好下一個有機會旅外的是獅隊野手林佳緯。

林安可今年球季從中職統一7-ELEVEn獅隊，轉戰日職埼玉西武獅隊，今天舉行加盟記者會。

統一獅隊總教練「餅總」林岳平透露，比較明確聽到林安可有機會旅外的時機點，應該是林安可於2024年底世界12強棒球賽，在東京巨蛋敲出超大號全壘打，「現場看真的很震撼、也讓他被看見。」

林岳平表示，林安可以野手身分挑戰旅外，要面對更高的考驗，日本的投手等級又高，「是好的挑戰，也是嚴峻的考驗。」

獅隊近年先後輸出投手古林睿煬到北海道日本火腿鬥士隊、林安可到西武獅隊，林岳平也點名，下一個有條件的是獅隊野手林佳緯，但林佳緯各方面都還需要精進，有能力和機會就會被看見。

林岳平表示，近年越來越多球員從中職出發、再挑戰旅外，這是很好的例子，代表台灣棒球水平提升，球員在國際舞台嶄露頭角；也讓台灣球員知道，只要努力打出優異成績，絕對會被看見。

