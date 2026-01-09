棒球／西武獅社長為林安可親披戰袍 蔡其昌：像是嫁了女兒

在去年賽季後行駛FA的前統一獅好手林安可，今天舉行加盟埼玉西武獅記者會，包括西武獅社長奧村剛、資深顧問潮崎哲也、中華職棒會長蔡其昌、前東家統一獅隊高層都到場參與，其中中華職棒會長蔡其昌就表示，今年中華職棒就像是嫁了兩個女兒，讓他有點捨不得。

林安可在今天舉行加盟西武獅記者會，不僅新東家西武獅高規格對待，球團高層親自來台歡迎他，並由社長奧村剛親自為他披上73號戰袍，而前東家統一獅與中職聯盟會長蔡其昌也都到場參與，其中蔡其昌在致詞時表示，「有點捨不得，今年在這場地，中華職棒像是嫁了兩個女兒，去年古林就依依不捨，我也跑到北海道去看古林，安可你放心我也會去西武看你。」

西武獅社長為林安可親披戰袍。記者許正宏／攝影

蔡其昌指出，自己私下也相當喜歡林安可，不過不是因為他長得太帥，而是他臉上一直都掛著陽光的笑容，「但我也常跟投手獎，不要被林安可無害的笑容給騙，他拎起棒子破壞力特別強。他在12強的時候，對安可所有的期待，他不是只打一壘安打，而是打長打、全壘打，在12強比賽他也不負眾望，他重砲角色被委以重任，永遠給人那麼可靠，投手會覺得他會是重擊他的選手，這就是他的價值。謝謝他7年來帶來的紀錄與美好記憶。」

蔡其昌隨後也送上祝福，「換一個聯盟代表職棒生涯進入一個新階段，這是延續的，相信所有台灣棒球迷會帶著祝福的心，祝福他拿出更好表現，說不定有一天要去美國看你也不一定，只要不放棄繼續努力，所有可能都會發生。也謝謝南英、統一球團的照顧，讓我們又多一個棒球明星。」

中華職棒會長蔡其昌。記者許正宏／攝影

最後蔡其昌表示，包括林安可、徐若熙等人，都讓台灣高中選手看到了另外一條路，「上次在若熙加盟我也提到，他們讓高中打棒球孩子看到另外一條出路，不一定高中畢業就要旅外，可以先加入中華職棒，每一個球團都會細心呵護、照顧，說不定之後過去價碼會更好，開創很好道路跟典範，祝福安可到日本一切順利，會長一定會去西武找你。」