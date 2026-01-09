日職／林安可投手入選野手旅外罕見 餅總：證明打擊天賦

野手林安可從中職統一7-ELEVEn獅隊轉戰日職埼玉西武獅隊，獅隊總教練林岳平分享林安可確定專職打者的過程，直言林安可是投手入選、野手旅外很罕見，也用事實證明打擊天賦。

林安可去年季後行使旅外自由球員（FA）權利，確定加盟日職西武獅隊，今年將展開旅日生涯，今天舉行加盟記者會，統一獅隊總教練林岳平出席記者會。

「餅總」林岳平受訪透露，林安可在2019年以投手身份投入中職選秀，剛進到球隊的時候，知道林安可一直有在跟國際球隊交流，想要投打二刀流發展，但當時就評估，林安可如果想要以投手身份旅外，花的時間會比以野手時間長。

林岳平表示，當時在跟林安可討論投打定位時，很感謝林安可2020年就確定要先以打者身份專職出賽，等到討論2021年球季發展時，林岳平也直接跟林安可說：「都已經拿下全壘打王、證明打擊實力，就不要再嚮往投手了。」

林岳平笑說，應該沒有人想到，林安可是以投手身份被選入中職，卻是用打者身份旅外，這是很罕見的案例，但他也用事實證明他的打擊天賦、發揮能力。