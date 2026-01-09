快訊

1夫多妻男偷拍千部不雅片獲利千萬 日警還搜出「洗腦手冊」囚禁少女

新聞幕後／是數學題不是政治題 侯友宜堅持不跟進營養午餐免費

日職／林安可投手入選野手旅外罕見 餅總：證明打擊天賦

中央社／ 台北9日電
轉戰日職埼玉西武獅隊的棒球好手林安可（中）9日在台北出席加盟記者會，原球隊統一獅球團董事長凃忠正（左）、總教練林岳平（右）皆到場給予祝福。圖中央社提供
轉戰日職埼玉西武獅隊的棒球好手林安可（中）9日在台北出席加盟記者會，原球隊統一獅球團董事長凃忠正（左）、總教練林岳平（右）皆到場給予祝福。圖中央社提供

野手林安可從中職統一7-ELEVEn獅隊轉戰日職埼玉西武獅隊，獅隊總教練林岳平分享林安可確定專職打者的過程，直言林安可是投手入選、野手旅外很罕見，也用事實證明打擊天賦。

林安可去年季後行使旅外自由球員（FA）權利，確定加盟日職西武獅隊，今年將展開旅日生涯，今天舉行加盟記者會，統一獅隊總教練林岳平出席記者會。

「餅總」林岳平受訪透露，林安可在2019年以投手身份投入中職選秀，剛進到球隊的時候，知道林安可一直有在跟國際球隊交流，想要投打二刀流發展，但當時就評估，林安可如果想要以投手身份旅外，花的時間會比以野手時間長。

林岳平表示，當時在跟林安可討論投打定位時，很感謝林安可2020年就確定要先以打者身份專職出賽，等到討論2021年球季發展時，林岳平也直接跟林安可說：「都已經拿下全壘打王、證明打擊實力，就不要再嚮往投手了。」

林岳平笑說，應該沒有人想到，林安可是以投手身份被選入中職，卻是用打者身份旅外，這是很罕見的案例，但他也用事實證明他的打擊天賦、發揮能力。

林安可 林岳平 中職選秀

延伸閱讀

日職／日媒預測西武打線納入兩洋砲 林安可只列板凳戰力

中職／林安可看這裡！吳念庭：西武不需要跳舞請放心開轟

中職／取代林安可挑戰隊史全壘打王 蘇智傑想贏陳鏞基有條件

中職／林安可1月11日向球迷說再見 簽名會套票周四開放搶購

相關新聞

中職／洪總帥氣穿搭帶路導覽 台鋼基地「開箱」全集看這裡

台鋼雄鷹隊進駐斥資3億元打造的台鋼科大訓練基地「皇鷹學院」亮相，總教練洪一中一身帥氣穿搭帶路導覽，誇讚最多為充足完善的室...

日職／過去曾想以投手身分旅外 林安可目標開季站穩西武一軍

林安可在今天正式加盟日職西武獅隊，新賽季將披上73號戰袍出賽，在今天記者會上他也透露，目標毫無疑問就是在開季站穩西武一軍...

中職／回憶首遇林安可直呼棘手 林岳平慶幸他當初沒有選擇當投手

林安可在今天舉行加盟西武獅記者會，包括統一獅領隊蘇泰安、總教練林岳平都到場送上祝福，其中林岳平也透露，記得首次與林安可相...

中職／一句「南部也有家」無關爆雷 黃子鵬：謝謝台鋼

超越王柏融、吳念庭，黃子鵬成為台鋼雄鷹隊史第一位月薪站上百萬級的本土選手，不具旅外資歷翻轉身價，黃子鵬說：「只要努力堅持...

中職／嘲諷李珠珢、說李多慧背地抽菸飆髒話 林妍霏脫口秀遭炎上

近年許多韓國啦啦隊來台發展，其中李多慧和李珠珢最受球迷歡迎。不過最近脫口秀女演員林妍霏在表演中模仿李多慧和李珠珢的口音，聲稱李多慧背地罵髒話、抽菸，遭眾多網友炎上。 有網友分享林妍霏的表演畫面，

中信囊括「運動推手獎」6獎項 中信兄弟球星詹子賢感謝企業挺體壇 

中國信託金融控股公司（簡稱「中信金控」）長期致力推動體育公益，培育選手躍登國際舞台，連續15年榮獲政府肯定，旗下子公司中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。