中職／當然不想遇到威能帝 黃子鵬：他那麼強～

黃子鵬告別樂天桃猿隊，與過去隊友們成為對手，被問到是否想與「異父異母兄弟」、「西語老師」威能帝同場，黃子鵬用超可愛的語氣回應：「當然不想遇到他啊！他那麼強！」

黃子鵬在猿隊待了8年，他也說轉隊最不捨的就是相處那麼久的教練與隊友，被問到最想碰到的樂天打者，他說：「都不想，因為太熟悉了。」黃子鵬也知道，身為對手遲早會遇到，「就是把自己準備好。」

黃子鵬與威能帝交情超好，甚至形容是「異父異母兄弟」，今年威能帝領取年度MVP大獎，黃子鵬也當場以西語告白，而威能帝季後回歸猿隊懷抱，黃子鵬則是已經轉戰其他球隊。

黃子鵬透露，威能帝確定簽約後，就有傳訊息給他，恭喜他回來。至於是否想與他同場對決，黃子鵬笑說：「現在不同隊，當然不想遇到他，他那麼強，他真的是很好的投手，要打是有一定難度。」但他也說，對決本來不是雙方投手，而是投打，「和他同場的話，會很享受那個氛圍吧！」