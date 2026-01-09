快訊

中職／當然不想遇到威能帝 黃子鵬：他那麼強～

聯合報／ 記者陳宛晶／高雄即時報導
台鋼雄鷹隊今天為隊史首位延攬成功的自由球員黃子鵬舉辦加盟儀式，地點並選在高雄知名地標龍虎塔旁蓮池潭意象廣場，歡迎他回到故鄉高雄。記者余承翰／攝影
台鋼雄鷹隊今天為隊史首位延攬成功的自由球員黃子鵬舉辦加盟儀式，地點並選在高雄知名地標龍虎塔旁蓮池潭意象廣場，歡迎他回到故鄉高雄。記者余承翰／攝影

黃子鵬告別樂天桃猿隊，與過去隊友們成為對手，被問到是否想與「異父異母兄弟」、「西語老師」威能帝同場，黃子鵬用超可愛的語氣回應：「當然不想遇到他啊！他那麼強！」

黃子鵬在猿隊待了8年，他也說轉隊最不捨的就是相處那麼久的教練與隊友，被問到最想碰到的樂天打者，他說：「都不想，因為太熟悉了。」黃子鵬也知道，身為對手遲早會遇到，「就是把自己準備好。」

黃子鵬與威能帝交情超好，甚至形容是「異父異母兄弟」，今年威能帝領取年度MVP大獎，黃子鵬也當場以西語告白，而威能帝季後回歸猿隊懷抱，黃子鵬則是已經轉戰其他球隊。

黃子鵬透露，威能帝確定簽約後，就有傳訊息給他，恭喜他回來。至於是否想與他同場對決，黃子鵬笑說：「現在不同隊，當然不想遇到他，他那麼強，他真的是很好的投手，要打是有一定難度。」但他也說，對決本來不是雙方投手，而是投打，「和他同場的話，會很享受那個氛圍吧！」

台鋼雄鷹隊今天為隊史首位延攬成功的自由球員黃子鵬舉辦加盟儀式，地點並選在高雄知名地標龍虎塔旁蓮池潭意象廣場，歡迎他回到故鄉高雄。記者余承翰／攝影
台鋼雄鷹隊今天為隊史首位延攬成功的自由球員黃子鵬舉辦加盟儀式，地點並選在高雄知名地標龍虎塔旁蓮池潭意象廣場，歡迎他回到故鄉高雄。記者余承翰／攝影
台鋼雄鷹隊今天為隊史首位延攬成功的自由球員黃子鵬舉辦加盟儀式，地點並選在高雄知名地標龍虎塔旁蓮池潭意象廣場，歡迎他回到故鄉高雄。記者余承翰／攝影
台鋼雄鷹隊今天為隊史首位延攬成功的自由球員黃子鵬舉辦加盟儀式，地點並選在高雄知名地標龍虎塔旁蓮池潭意象廣場，歡迎他回到故鄉高雄。記者余承翰／攝影
台鋼雄鷹隊今天為隊史首位延攬成功的自由球員黃子鵬舉辦加盟儀式，地點並選在高雄知名地標龍虎塔旁蓮池潭意象廣場，歡迎他回到故鄉高雄。記者余承翰／攝影
台鋼雄鷹隊今天為隊史首位延攬成功的自由球員黃子鵬舉辦加盟儀式，地點並選在高雄知名地標龍虎塔旁蓮池潭意象廣場，歡迎他回到故鄉高雄。記者余承翰／攝影
台鋼雄鷹隊今天為隊史首位延攬成功的自由球員黃子鵬（中）舉辦加盟儀式，與董事長王炯棻（左）、領隊劉東洋（右）在高雄知名地標龍虎塔前合影。記者余承翰／攝影
台鋼雄鷹隊今天為隊史首位延攬成功的自由球員黃子鵬（中）舉辦加盟儀式，與董事長王炯棻（左）、領隊劉東洋（右）在高雄知名地標龍虎塔前合影。記者余承翰／攝影
台鋼雄鷹隊今天為隊史首位延攬成功的自由球員黃子鵬（右）舉辦加盟儀式，地點並選在高雄知名地標龍虎塔旁蓮池潭意象廣場，他談到回到故鄉高雄能離爸媽近一點時，也數度忍不住激動地泛淚。記者余承翰／攝影
台鋼雄鷹隊今天為隊史首位延攬成功的自由球員黃子鵬（右）舉辦加盟儀式，地點並選在高雄知名地標龍虎塔旁蓮池潭意象廣場，他談到回到故鄉高雄能離爸媽近一點時，也數度忍不住激動地泛淚。記者余承翰／攝影

黃子鵬 威能帝 樂天桃猿

