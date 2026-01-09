中職／黃子鵬加盟台鋼雄鷹 前隊友林立「給祝福」：我會注意你

「老虎」黃子鵬新球季轉戰中華職棒台鋼雄鷹隊，面對新環境感到緊張，但王柏融一句「有我在」讓他放下心來，前隊友、樂天桃猿隊野手林立給予祝福外也說：「我會注意你。」

脫下樂天球衣換穿台鋼69號球衣，黃子鵬感謝前球團培育自己成長，也不捨過去相處的隊友、教練，未來更會變成場上對手，黃子鵬說：「都不想面對，太熟悉了。」其中對於林立的「好意」，黃子鵬也透露自己回答說：「你不用太注意我。」

台鋼雄鷹隊今天為隊史首位延攬成功的自由球員黃子鵬（中）舉辦加盟儀式，地點並選在高雄知名地標龍虎塔旁蓮池潭意象廣場，歡迎他回到故鄉高雄，家人與朋友也一同到場見證。記者余承翰／攝影

雄鷹對黃子鵬來說是新球隊，但陣中不少教練、球員都是猿隊出身，黃子鵬表示，總教練洪一中是自己進入職棒的第1個總教練，王柏融更在自己緊張時給予信心，相信自己會很快融入。

黃子鵬過去在場上曾與郭阜林發生衝突，郭阜林曾對他嗆聲：「來啊來啊！」如今兩人竟都來到雄鷹，郭阜林在加盟儀式中透過影片祝福，也笑說：「沒想到你真的來了。」

雄鷹球團更以此發想推出應援毛巾，代表郭阜林的浣熊款「來啊來啊」、黃子鵬的老虎版「來了來了」，吸引現場球迷排隊購買。