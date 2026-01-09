中職／過激反應已完成溝通 雄鷹領隊：艾速特是很nice的選手

台鋼雄鷹隊布局新賽季野心勃勃，目前已簽約洋投包括後勁、艾速特，洋砲魔鷹也回歸，另有日籍投手櫻井周斗也即將完成合約。談到外援戰力，劉東洋表示，「剩下一個外籍投手，希望在月中可以確定。」

談到兩位火速達成共識的回鍋洋投，劉東洋表示，兩人都在隊上超過一年，融入團隊，儘管艾速特一開始在球場上有些比較大的反應，但經過去年球季的溝通、磨合後，「他有越來越能夠理解這樣的部分會對其他隊友產生影響。」

劉東洋不諱言，艾速特對勝負比較在乎，這並非壞事，後來也有跟他說，因為雄鷹野手年輕選手居多，「本來就滿緊張，怎樣在場上產生安定感，希望他在投手丘上扮演這樣的角色。」他表示，艾速特是滿nice的選手，和他溝通過後，他也能理解，越來越能融入團隊。