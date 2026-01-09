快訊

曾說「或許骨子裡DNA就是國民黨」 藍前中常委姚江臨今逝世

連續10年下降！台灣去年新生兒數再創新低 僅剩10萬7812人

獸醫說麻醉完會爆睡…賓士貓「原地起飛變跳跳虎」！飼主崩潰：發瘋了

中職／過激反應已完成溝通 雄鷹領隊：艾速特是很nice的選手

聯合報／ 記者陳宛晶／高雄即時報導
台鋼雄鷹隊領隊劉東洋。記者余承翰／攝影
台鋼雄鷹隊領隊劉東洋。記者余承翰／攝影

台鋼雄鷹隊布局新賽季野心勃勃，目前已簽約洋投包括後勁、艾速特，洋砲魔鷹也回歸，另有日籍投手櫻井周斗也即將完成合約。談到外援戰力，劉東洋表示，「剩下一個外籍投手，希望在月中可以確定。」

談到兩位火速達成共識的回鍋洋投，劉東洋表示，兩人都在隊上超過一年，融入團隊，儘管艾速特一開始在球場上有些比較大的反應，但經過去年球季的溝通、磨合後，「他有越來越能夠理解這樣的部分會對其他隊友產生影響。」

劉東洋不諱言，艾速特對勝負比較在乎，這並非壞事，後來也有跟他說，因為雄鷹野手年輕選手居多，「本來就滿緊張，怎樣在場上產生安定感，希望他在投手丘上扮演這樣的角色。」他表示，艾速特是滿nice的選手，和他溝通過後，他也能理解，越來越能融入團隊。

台鋼雄鷹 後勁 魔鷹

延伸閱讀

中職／一句「南部也有家」無關爆雷 黃子鵬：謝謝台鋼

中職／郭阜林、黃子鵬仇還沒報已變隊友 雄鷹嗅到商機

中職／黃子鵬回家打球數度哽咽 看到雄鷹宿舍笑答「要珍惜」

中職／黃子鵬月薪亮牌105萬 寫雄鷹土投第一人紀錄

相關新聞

棒球／西武獅社長為林安可親披戰袍 蔡其昌：像是嫁了女兒

在去年賽季後行駛FA的前統一獅好手林安可，今天舉行加盟埼玉西武獅記者會，包括西武獅社長奧村剛、資深顧問潮崎哲也、中華職棒...

中職／黃子鵬月薪亮牌105萬 寫雄鷹土投第一人紀錄

台鋼雄鷹隊迎接隊史首位延攬成功的自由球員，今天選在象徵龍虎交匯的龍虎塔旁蓮池潭意象廣場重磅歡迎黃子鵬的到來。黃子鵬的月薪...

中職／一句「南部也有家」無關爆雷 黃子鵬：謝謝台鋼

超越王柏融、吳念庭，黃子鵬成為台鋼雄鷹隊史第一位月薪站上百萬級的本土選手，不具旅外資歷翻轉身價，黃子鵬說：「只要努力堅持...

中職／黃子鵬回家打球數度哽咽 看到雄鷹宿舍笑答「要珍惜」

台鋼雄鷹隊迎接隊史首位延攬成功的自由球員，今天選在象徵龍虎交匯的龍虎塔旁蓮池潭意象廣場重磅歡迎黃子鵬的到來。黃子鵬回到故...

中職／嘲諷李珠珢、說李多慧背地抽菸飆髒話 林妍霏脫口秀遭炎上

近年許多韓國啦啦隊來台發展，其中李多慧和李珠珢最受球迷歡迎。不過最近脫口秀女演員林妍霏在表演中模仿李多慧和李珠珢的口音，像是在嘲諷的表演方式，遭眾多網友炎上。 有網友分享林妍霏的表演畫面，她模仿

中職／黃子鵬加盟台鋼雄鷹 前隊友林立「給祝福」：我會注意你

「老虎」黃子鵬新球季轉戰中華職棒台鋼雄鷹隊，面對新環境感到緊張，但王柏融一句「有我在」讓他放下心來，前隊友、樂天桃猿隊野...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。