影／黃子鵬龍虎塔前穿上台鋼球衣 談返鄉打球數度哽咽
台鋼雄鷹隊今天為隊史首位延攬成功的自由球員黃子鵬舉辦加盟儀式，地點並選在高雄知名地標龍虎塔旁蓮池潭意象廣場，歡迎他回到故鄉高雄。球團也正式公布黃子鵬的月薪為105萬，成為雄鷹隊史第一位月薪達到百萬的本土投手。
黃子鵬在加盟儀式上談到回到故鄉高雄，能離爸媽近一點的地方，數度忍不住激動地哽咽、流淚，並說自己也沒想到今天會哭。黃子鵬表示，自己從高中開始往北跑，南英商工、文化大學、業餘成棒都一直在北部，「很少時間和爸媽相聚，有這樣的機會回到高雄，離爸媽近一點，心裡真的很感謝雄鷹給我這樣的機會，也希望自己能讓爸媽感到驕傲。」
領隊劉東洋看到他飽滿的情緒，也笑說：「更加覺得全力網羅黃子鵬，是正確的決定。」並說黃子鵬就是球團心目中設定是今年一定要補強到手的球員。劉東洋期盼黃子鵬除了能為球隊帶來實質戰力外，也以他積極練習態度、很好的人品，為年輕球員帶來示範作用。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言