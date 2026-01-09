影／黃子鵬龍虎塔前穿上台鋼球衣 談返鄉打球數度哽咽

台鋼雄鷹隊今天為隊史首位延攬成功的自由球員黃子鵬舉辦加盟儀式，地點並選在高雄知名地標龍虎塔旁蓮池潭意象廣場，歡迎他回到故鄉高雄。球團也正式公布黃子鵬的月薪為105萬，成為雄鷹隊史第一位月薪達到百萬的本土投手。

黃子鵬在加盟儀式上談到回到故鄉高雄，能離爸媽近一點的地方，數度忍不住激動地哽咽、流淚，並說自己也沒想到今天會哭。黃子鵬表示，自己從高中開始往北跑，南英商工、文化大學、業餘成棒都一直在北部，「很少時間和爸媽相聚，有這樣的機會回到高雄，離爸媽近一點，心裡真的很感謝雄鷹給我這樣的機會，也希望自己能讓爸媽感到驕傲。」