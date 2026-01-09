中職／大讚台鋼基地全台最好 洪總最滿意一點：練到累可以滾到床

台鋼雄鷹隊位於台鋼科大的訓練基地「皇鷹學院」落成，將在明天正式對外「開箱」，今天先舉辦媒體導覽。選手、教練近幾天入住，總教練洪一中大讚是100%的場地，「全台沒有比這還要好。」

台鋼科大原名高苑科大，台鋼集團投入資金打造旗下職業球隊訓練基地，洪總已在昨天入住，大讚每個房間都很大、有獨立空間，但笑說：「可能我會認床，第一個晚上，昨天沒有睡好。」

談到訓練基地環境，洪總滿滿誇讚，他說要說完善當然不到完善，像是主球場只有一個，但其他各方面都無話可說，包括六道有空調的打擊區，還有宿舍、水療室、醫療室、重訓室等，「這麼多年下來，沒看過比這完善的，現在棒球環境比較好，各球團比較願意投入基礎建設，這對台灣棒球是很棒的訊息。」

洪總也說，以前在做訓練基地時，就算會問教練的專業意見，「問歸問，做是另外一回事，有時不一定可以match。但這次我們會長用了很多心、也花了很多錢，問領隊、問教練團，也有問日本教練日本那邊是怎樣規畫，都有照我們講的一一做起來。」他舉例球場旁的斜坡，就是體能教練提出的意見，後來也馬上加裝。

被問到自己印象最深的部分，洪總表示，「以前我們都是到處流浪，球場和住的地方離得滿遠，現在宿舍就在球場旁邊。」選手要練很多的話，通常會說「以球場為家」，洪一中說：「現在我們家就在旁邊，要怎麼訓練都可以，練到很累很累，用滾的就可以滾到床上。」