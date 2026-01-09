中職／一句「南部也有家」無關爆雷 黃子鵬：謝謝台鋼

超越王柏融、吳念庭，黃子鵬成為台鋼雄鷹隊史第一位月薪站上百萬級的本土選手，不具旅外資歷翻轉身價，黃子鵬說：「只要努力堅持自己的目標，相信就有好的結果慢慢靠近。」

黃子鵬合約總值為含激勵獎金5年6600萬元，月薪則為105萬元。中職過往共出現三位月薪百萬級投手，分別是郭泓志、王維中、江少慶，全數都是旅美回歸，黃子鵬不具旅外背景，而是透過行使自由球員權利達成階級翻轉，站上中職投手身價的金字塔頂端。

此外，王柏融、吳念庭合約分別是3年3600萬元、3.5年3600萬元，都是包含激勵獎金，實際上未達百萬月薪，黃子鵬成為隊史第一人。

黃子鵬說，這要感謝過去很多前輩的犧牲，到現在慢慢有成功的案例，「謝謝前輩鋪的路。」

回想行使FA，黃子鵬說這是比較重大的決定，很幸運自己有家人的支持。當他告知爸媽決定回到高雄時，他們是什麼反應？黃子鵬說：「通常都是先裝鎮定，但我知道他們心裡是很開心。」他在舞台上講到家人時多次哽咽，黃子鵬也說，「我也不知道我今天會有這種情緒，那個感覺就是…畢竟在自己的故鄉，也知道自己其實對於親情這個東西滿重視。」

黃子鵬在頒獎典禮的訪問時曾提到「南部也有家」，當時掀起球迷熱議，他也還原當時這句話無關暗示，只是因為媒體問到，所以就如實陳述，最終落腳雄鷹只是巧合，「也謝謝台鋼。」