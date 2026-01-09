中職／郭阜林、黃子鵬仇還沒報已變隊友 雄鷹嗅到商機

昔日衝突事主的黃子鵬、郭阜林，新球季成為隊友，台鋼雄鷹隊火速嗅到行銷點，今天在黃子鵬的記者會上亮相的加盟紀念商品之一，就是印有浣熊圖案的「來啊！來啊」以及老虎圖案的「來了來了」毛巾，展現超有sense的商品創意。

時間回到2020年9月5日的桃園棒球場統一獅與樂天桃猿隊之戰，郭阜林單場3度挨觸身球，第3球由當時仍作為後援投手出賽的黃子鵬在延長11局投出，郭阜林當場球棒一丟、揮手嗆聲「過來」，黃子鵬也罕見出現情緒失控的畫面，雙方板凳清空，該役還出現陳俊秀抱著獅隊教頭林岳平飛高高的經典畫面。

黃子鵬確定轉戰雄鷹後，就有不少人想到當時的兩位事主如今成為隊友，郭阜林第一時間就透過社群發文「歡迎老虎！」說明往事已是過眼雲煙。

球團原本今天安排郭阜林出席記者會，但因家裡有事無法出席，透過影片歡迎他的到來，開玩笑說：「你怎麼我還沒報仇就來了，不要趁練習賽丟我欸。」

郭阜林表示，事情已經過去很久，自己沒有放在心上，相信子鵬也是，不忘強調「再怎樣我也是學長。」黃子鵬也表示，兩人早已在IG上互傳訊息，一起虧「慘了、慘了，一定會被拿出來講，已經準備好要面對這件事了。」

郭阜林表示，希望黃子鵬為雄鷹帶來化學效應，帶領球隊進入季後賽，「一起加油吧。」