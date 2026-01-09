快訊

搶進私中／中部私校辦營隊招生 暗藏筆試成不能說的祕密

中職／郭阜林、黃子鵬仇還沒報已變隊友 雄鷹嗅到商機

聯合報／ 記者陳宛晶／高雄即時報導
昔日衝突事主的黃子鵬、郭阜林，新球季成為隊友，台鋼雄鷹隊火速嗅到行銷點，今天在黃子鵬的記者會上亮相的加盟紀念商品之一，就是印有熊貓圖案的「來啊！來啊」以及老虎圖案的「來了來了」毛巾。記者余承翰／攝影
昔日衝突事主的黃子鵬、郭阜林，新球季成為隊友，台鋼雄鷹隊火速嗅到行銷點，今天在黃子鵬的記者會上亮相的加盟紀念商品之一，就是印有熊貓圖案的「來啊！來啊」以及老虎圖案的「來了來了」毛巾。記者余承翰／攝影

昔日衝突事主的黃子鵬郭阜林，新球季成為隊友，台鋼雄鷹隊火速嗅到行銷點，今天在黃子鵬的記者會上亮相的加盟紀念商品之一，就是印有浣熊圖案的「來啊！來啊」以及老虎圖案的「來了來了」毛巾，展現超有sense的商品創意。

時間回到2020年9月5日的桃園棒球場統一獅與樂天桃猿隊之戰，郭阜林單場3度挨觸身球，第3球由當時仍作為後援投手出賽的黃子鵬在延長11局投出，郭阜林當場球棒一丟、揮手嗆聲「過來」，黃子鵬也罕見出現情緒失控的畫面，雙方板凳清空，該役還出現陳俊秀抱著獅隊教頭林岳平飛高高的經典畫面。

黃子鵬確定轉戰雄鷹後，就有不少人想到當時的兩位事主如今成為隊友，郭阜林第一時間就透過社群發文「歡迎老虎！」說明往事已是過眼雲煙。

球團原本今天安排郭阜林出席記者會，但因家裡有事無法出席，透過影片歡迎他的到來，開玩笑說：「你怎麼我還沒報仇就來了，不要趁練習賽丟我欸。」

郭阜林表示，事情已經過去很久，自己沒有放在心上，相信子鵬也是，不忘強調「再怎樣我也是學長。」黃子鵬也表示，兩人早已在IG上互傳訊息，一起虧「慘了、慘了，一定會被拿出來講，已經準備好要面對這件事了。」

郭阜林表示，希望黃子鵬為雄鷹帶來化學效應，帶領球隊進入季後賽，「一起加油吧。」

黃子鵬 郭阜林 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／黃子鵬回家打球數度哽咽 看到雄鷹宿舍笑答「要珍惜」

中職／黃子鵬月薪亮牌105萬 寫雄鷹土投第一人紀錄

中職／黃子鵬加盟儀式9日登場 選在龍虎塔旁迎新篇章

中職／魔鷹繼續當雄鷹大哥！球團宣布年薪2188萬元完成續約

相關新聞

中職／黃子鵬月薪亮牌105萬 寫雄鷹土投第一人紀錄

台鋼雄鷹隊迎接隊史首位延攬成功的自由球員，今天選在象徵龍虎交匯的龍虎塔旁蓮池潭意象廣場重磅歡迎黃子鵬的到來。黃子鵬的月薪...

中職／黃子鵬回家打球數度哽咽 看到雄鷹宿舍笑答「要珍惜」

台鋼雄鷹隊迎接隊史首位延攬成功的自由球員，今天選在象徵龍虎交匯的龍虎塔旁蓮池潭意象廣場重磅歡迎黃子鵬的到來。黃子鵬回到故...

中職／郭阜林、黃子鵬仇還沒報已變隊友 雄鷹嗅到商機

昔日衝突事主的黃子鵬、郭阜林，新球季成為隊友，台鋼雄鷹隊火速嗅到行銷點，今天在黃子鵬的記者會上亮相的加盟紀念商品之一，就...

中職／「台灣尚勇」春聯票選結果出爐 蔡其昌徵求200個發放點

中華隊去年在世界棒球12強賽奪冠，感動全台球迷，後來推出的「台灣尚勇」春聯也大受歡迎。今年中職會長蔡其昌打算再度發放，宣布徵求200個發放點。 日前蔡其昌發文分享新版「台灣尚勇」春聯樣式提供球迷

中職／12強賽封王效應助攻票房明顯 經典賽成為新球季指標

中華職棒迎接第37個球季，台鋼雄鷹隊將是全聯盟首支舉行開訓典禮的球隊，明天在高雄市蓮池潭意象廣場為黃子鵬安排加盟儀式；中...

中職／韓籍啦啦隊Mingo竟是酒豪 談擇偶理想型有「3條件」

台鋼雄鷹韓籍啦啦隊Mingo（朴旻曙）與隊友安芝儇來台發展2年，越來越熟悉台灣生活。最近Mingo受邀上雄鷹應援團團長柏澄的網路節目，談到理想型有3個條件。 柏澄提到Mingo的IG限時動態上，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。