中職／黃子鵬回家打球數度哽咽 看到雄鷹宿舍笑答「要珍惜」

台鋼雄鷹隊迎接隊史首位延攬成功的自由球員，今天選在象徵龍虎交匯的龍虎塔旁蓮池潭意象廣場重磅歡迎黃子鵬的到來。黃子鵬回到故鄉高雄，離爸媽近一點的地方，讓他在記者會上激動哽咽，連他都被自己的眼淚嚇到。

黃子鵬以5年6600萬元合約加入雄鷹，球團今天選在戶外場合舉辦加盟儀式，開放球迷參與，吸引約300位民眾到場，黃子鵬穿著全黑西裝帥氣出場，在龍虎象前比出老鷹展翅飛翔的手勢，現場換上雄鷹69號球衣。

第一次以雄鷹身分亮相，黃子鵬在第一題就緊張到自我介紹完就忘記問題是什麼，他感謝球團安排的加盟儀式，讓他受寵若驚。選在龍虎塔登場，他說：「自己綽號是老虎，特別有意義，重點是這是自己的故鄉，爸爸媽媽也有來。」說到這裡竟哽咽，讓他都自己都錯愕，「沒想到今天會哭！」現場民眾則對他大喊「老虎加油」給予溫馨打氣。

黃子鵬與家人一起出席記者會。記者余承翰／攝影

黃子鵬表示，自己從高中開始往北跑，南英商工、文化大學、業餘成棒都一直在北部，「很少時間和爸媽相聚，有這樣的機會回到高雄，離爸媽近一點，心裡真的很感謝雄鷹給我這樣的機會，也希望自己能讓爸媽感到驕傲。」

黃子鵬表示，「從行使到加入，真的很感謝家人的支持，第一時間我爸媽、岳父母與我老婆都是打來說，不管做什麼決定都會支持，讓我在做選擇時會更有勇氣。」他說最不捨的還是之前相處那麼久的教練與隊友，但他們也是給予自己祝福。

下定決心回到家鄉，他說關鍵還是想讓家人、親戚可以更近一點來看自己比賽，「自己有能力的話，未來也希望可以為自己的母校做些什麼事，讓母校的棒球有更好的發展。」

黃子鵬與雄鷹領隊劉東洋（右）及董事長王炯棻（左）共同高舉商品毛巾。記者余承翰／攝影

有趣的是，雄鷹明天將正式「開箱」台鋼科大訓練基地「皇鷹學院」，領隊劉東洋透露，昨天已經遇到子鵬正在搬宿舍，看到全新環境，劉東洋開玩笑問他「當初應該沒有騙你吧？」黃子鵬笑說，自己給領隊的回答是「要珍惜」，逗得現場球迷大笑。黃子鵬進一步表示，「昨天實際到宿舍就發現，現在棒球環境真的因為這些球團越來越好，生活在這個世代的球員，真的要很珍惜這個環境。」

球團董事長王炯棻表示，上個冬天在FA的補強吞下三連敗，這次又看到高雄子弟符合資格，勢在必得一定要拿下，「球團不是單純為了戰績考量，他是好選手、有經驗的選手，可以帶領年輕鷹仔，這才是球隊最希望他能扮演的角色。」