中職／黃子鵬月薪亮牌105萬 寫雄鷹土投第一人紀錄

台鋼雄鷹隊迎接隊史首位延攬成功的自由球員，今天選在象徵龍虎交匯的龍虎塔旁蓮池潭意象廣場重磅歡迎黃子鵬的到來。黃子鵬的月薪也正式亮牌為105萬，成為雄鷹隊史第一位月薪達到百萬的本土投手。

黃子鵬今天首度穿上雄鷹69號球衣亮相，數度哽咽，領隊劉東洋看到他飽滿的情緒，也笑說：「更加覺得全力網羅黃子鵬，是正確的決定。」

劉東洋表示，今年隊形若想要魔鷹在打線內，需要補強黃子鵬，但即使沒有魔鷹，球團心目中設定他就是今年一定要補強到手的球員，「他可以為球隊帶來的除了實質戰力，以他的積極練習態度、很好的人品，可以為年輕球員帶來示範作用。」

劉東洋正式公開黃子鵬的合約細節，合約總值含激勵獎金為5年6600萬，月薪為105萬，「子鵬是台鋼隊史第一個百萬月薪的本土投手，非常符合他的身價、實績、人品。」