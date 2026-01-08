快訊

誤闖國道？機車「逆向行駛」與轎車相撞 男騎士當場死亡

共軍今年度首次「聯合戰備警巡」 21共機配合共艦擾台

強烈大陸冷氣團+輻射冷卻…明天低溫下探9度 周六再有另波冷氣團

元旦起跑8天黑色超跑雪橇環台訓練落幕 陳彥博3月參加北極圈極地賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
陳彥博完成為期8天、總距離長達433公里的「第三屆黑色超跑雪橇環台訓練」。圖／極地超馬運動員陳彥博提供
陳彥博完成為期8天、總距離長達433公里的「第三屆黑色超跑雪橇環台訓練」。圖／極地超馬運動員陳彥博提供

台灣極地超馬選手陳彥博於今年1月1日在總統府參加完元旦升旗典禮後，隨即展開為期8天、總距離長達433公里的「第三屆黑色超跑雪橇環台訓練」，這項艱鉅的挑戰是為了模擬極地賽事的負重環境，並為三月的國際賽事進行備賽訓練。

訓練期間適逢強烈寒流發威，陳彥博在體感溫度僅有五度的濕冷環境中，拖著重達20公斤的雪橇裝備一路向南挺進。由於行前籌備賽事與高強度訓練導致嚴重睡眠不足，他在首日抵達桃園大溪途中，一度累到直接趴在路邊小憩，畫面令人心疼。儘管全台籠罩在陰雨之中，他仍憑藉堅定意志，頂著風雨完成每日預定的移動里程。陳彥博說：「這次訓練比照國際賽事的狀態去調整，每個休息站僅做3-7分鐘的休息，就繼續往前衝。」

今天迎來訓練的最後一天，陳彥博成功克服長途跋涉帶來的肌肉疲勞與低溫挑戰，抵達設於高雄美術館的終點站。現場湧入大批支持者與粉絲，在寒冬中為陳彥博獻上最熱烈的掌聲與驚呼。許多粉絲熱情地為他喝采，恭喜他圓滿完成此次433公里的訓練，這些陪伴與鼓勵也為他在漫長訓練後的疲憊身軀注入一股暖流。

陳彥博表示，「一路上許多遇到感人的故事，希望每個人在2026年一起活出精彩，保持正向與向上力量，希望可以傳遞給社會，用一點點凝聚力擴散出去，讓這個社會可以變得更好。」

陳彥博擁有豐富的國際賽經驗，曾奪下2016年全球四大極地超馬賽世界總冠軍，並在2025年成為首位完賽加拿大北極圈617公里長征賽的亞洲選手。此次環台訓練是為了即將到來的挑戰做最後衝刺，陳彥博將於今年3月再度代表台灣出發，前往參加北極圈極地賽事。他不僅是在為國爭光，更希望透過每年的自主訓練，向社會傳遞勇於挑戰、永不放棄的運動員精神。

陳彥博 超馬

延伸閱讀

太子集團洗錢案…李添在台第2女特助當人頭購超跑 涉洗錢30萬交保

元旦升旗總彩排 極地超馬選手陳彥博加入國歌領唱

太子集團4億超跑遭扣押 北檢擬近期變價拍賣 17日提訊「大總務」李守禮

一個最接近「坐超跑」的方式 McLaren攜手Secretlab推出限量碳纖維座椅

相關新聞

中職／我會帶著笑容回來！ 獨生女邊荷律強撐喪父之痛母親也倒下

中信兄弟隊韓籍啦啦隊邊荷律日前因父親去世，臨時取消活動，緊急返韓處理後事。今天邊荷律打破沉默向外界說明現況，請粉絲不用擔心：「我會帶著笑容回來的。」 邊荷律在社群平台發文寫道，「大家，謝謝你們為

中職／古久保健二回來了！新球季擔任龍隊巡迴統籌教練

味全龍隊今天公布教練團新成員，古久保健二確定出任巡迴統籌教練。

中職／12強賽封王效應助攻票房明顯 經典賽成為新球季指標

中華職棒迎接第37個球季，台鋼雄鷹隊將是全聯盟首支舉行開訓典禮的球隊，明天在高雄市蓮池潭意象廣場為黃子鵬安排加盟儀式；中...

中職／「台灣尚勇」春聯票選結果出爐 蔡其昌徵求200個發放點

中華隊去年在世界棒球12強賽奪冠，感動全台球迷，後來推出的「台灣尚勇」春聯也大受歡迎。今年中職會長蔡其昌打算再度發放，宣布徵求200個發放點。 日前蔡其昌發文分享新版「台灣尚勇」春聯樣式提供球迷

元旦起跑8天黑色超跑雪橇環台訓練落幕 陳彥博3月參加北極圈極地賽

台灣極地超馬選手陳彥博於今年1月1日在總統府參加完元旦升旗典禮後，隨即展開為期8天、總距離長達433公里的「第三屆黑色超...

中職／韓籍啦啦隊Mingo竟是酒豪 談擇偶理想型有「3條件」

台鋼雄鷹韓籍啦啦隊Mingo（朴旻曙）與隊友安芝儇來台發展2年，越來越熟悉台灣生活。最近Mingo受邀上雄鷹應援團團長柏澄的網路節目，談到理想型有3個條件。 柏澄提到Mingo的IG限時動態上，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。