中職／「台灣尚勇」春聯票選結果出爐 蔡其昌徵求200個發放點
中華隊去年在世界棒球12強賽奪冠，感動全台球迷，後來推出的「台灣尚勇」春聯也大受歡迎。今年中職會長蔡其昌打算再度發放，宣布徵求200個發放點。
日前蔡其昌發文分享新版「台灣尚勇」春聯樣式提供球迷投票，今年特別邀請書法家王振邦老師親題，將TEAM TAIWAN的字形，融入台灣的島嶼輪廓之中，筆畫之間，是土地的形狀，也有凝聚台灣的精神。
蔡其昌今天發文表示，「感謝超過3萬人參與春聯的票選，有高達95%的朋友選擇金色版春聯，那會長就開始印製囉！」
蔡其昌徵求200個春聯發放地點，「如果有意願的朋友，可以填寫一下表單。如有確認，會有同仁打電話聯繫您，謝謝協助。」
