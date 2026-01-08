中職／12強賽封王效應助攻票房明顯 經典賽成為新球季指標

中華職棒迎接第37個球季，台鋼雄鷹隊將是全聯盟首支舉行開訓典禮的球隊，明天在高雄市蓮池潭意象廣場為黃子鵬安排加盟儀式；中職去年單場平均觀眾人數首次破萬，世界12強賽封王效應帶來很大幫助，今年3月開打的世界棒球經典賽，中華隊若有好表現，對新球季票房絕對是利多消息。

中職去年360場例行賽湧進373萬4429人次觀戰、單場平均10373人，都寫下單季最佳紀錄，平均數較前一季成長達35%，除了台北大巨蛋話題，中華隊前年在12強賽奪冠，更讓球迷願意進場支持職棒，接下來就等曾豪駒領軍的中華隊，能不能在經典賽打出另一波高潮。

中華隊過去只要在重要國際賽打出佳績，都能對中職票房帶來刺激作用，2001年11月在台灣進行的世界盃棒球賽奪下季軍，中職隔年觀眾人數立刻成長58%，寫下空前紀錄，就是第一個明顯的例子。

值得一提的是，中華隊在2013年經典賽挺進八強，締造隊史最佳紀錄，當年中職觀眾人數暴漲，比前一年成長150%，再創聯盟新紀錄，目前仍是成長幅度最高的球季。

中職從2022年開始，已經連續4年觀眾人數成長，從單場平均3180人衝到5位數，歷年總人數也超過4122萬，今年若想挑戰單季400萬人次，單場平均必須達到11112人才行。

中職新球季將在3月28日進行開幕戰，由去年冠軍樂天桃猿隊迎戰中信兄弟隊，維持前一季總冠軍賽對戰戲碼的傳統。