中職／韓籍啦啦隊Mingo竟是酒豪 談擇偶理想型有「3條件」
台鋼雄鷹韓籍啦啦隊Mingo（朴旻曙）與隊友安芝儇來台發展2年，越來越熟悉台灣生活。最近Mingo受邀上雄鷹應援團團長柏澄的網路節目，談到理想型有3個條件。
柏澄提到Mingo的IG限時動態上，有很多粉絲送酒的影片，因此邀請她來實測台灣超商調酒。Mingo承認很喜歡喝酒，還被爆料高雄住處的冰箱打開都是酒。
Mingo在節目上還被問到擇偶條件、未來是否有機會交台灣男友、理想型為何？Mingo大方回應理想條件包含，「浪漫的男人、180公分、強壯。」
