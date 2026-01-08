中職／我會帶著笑容回來！ 獨生女邊荷律強撐喪父之痛母親也倒下

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
邊荷律。截圖自邊荷律IG
邊荷律。截圖自邊荷律IG

中信兄弟隊韓籍啦啦隊邊荷律日前因父親去世，臨時取消活動，緊急返韓處理後事。今天邊荷律打破沉默向外界說明現況，請粉絲不用擔心：「我會帶著笑容回來的。」

邊荷律在社群平台發文寫道，「大家，謝謝你們為我擔心，我正在努力撐著，沒能見到爸爸最後一面就送他離開，真的讓我非常痛苦。原本是想處理完爸爸後事後就趕快回去，但媽媽也因為打擊太大而倒下，生了病，可能需要動手術。而我是獨生女，沒有其他家人可以照顧她，所以我必須陪在她身邊。」

「不想讓你們擔心，所以想快點回去，但花了很久，真的很抱歉。你們給我的應援，我都有好好收到。特別感謝乖姐與公司為了我調整許多行程，承擔所有的影響，讓我能安心、毫無顧慮地好好悲傷。不要太擔心，我會很快帶著笑容回來的。」

貼文曝光後，網友們都留言鼓勵邊荷律，富邦悍將李雅英等啦啦隊同行也都留言為邊荷律加油。

