中職／古久保健二回來了！新球季擔任龍隊巡迴統籌教練

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
味全龍隊公布古久保健二出任巡迴統籌教練。圖／味全龍隊提供
味全龍隊今天公布教練團新成員，古久保健二確定出任巡迴統籌教練。

古久保去年領軍樂天桃猿隊奪下球團史首座總冠軍，卻在季後遭解約，今年繼續留在台灣，轉戰龍隊教練團。

龍隊公布相關訊息如下：

味全龍球團今日宣布，古久保健二正式加入教練團，擔任巡迴統籌教練一職，背號87。未來將負責球隊一、二軍之間的戰力銜接與球員培養，配合教練團進行訓練節奏與實務調整，透過各項計畫的完善執行，協助提升球隊整體運作效率，進一步增強戰力。

古久保健二教練溝通互動細膩，重視選手狀態與實際需求，以用心照顧選手著稱，深獲信任。球團也期待其細膩的溝通風格，及豐富的帶隊經驗，能在訓練安排上，為選手提供更穩定且完善的支援。

味全龍球團誠摯歡迎古久保健二教練的加入，期盼攜手為球隊總冠軍目標努力，持續為龍迷帶來更加精彩的賽事表現。

