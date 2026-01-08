日職／新庄監督高喊「打倒軟銀」 目標96勝獨走洋聯

日本火腿總教練新庄剛志昨（7）日受訪時談到新球季的目標，不僅喊出要「打倒軟銀」，更要拿下96勝獨走洋聯，同時他也表示，將讓新加盟的投手有原航平擔任主場開幕戰的先發投手。

有原航平去年奪下洋聯最多的14勝，新庄監督對於他的加入感到非常喜悅，他說：「這對球隊來說是份大禮，感覺離優勝又更近一步。」新庄監督不僅要讓有原航平擔綱主場開幕戰先發，更期待他能拿下18勝、吃下180局。

今年是新庄監督執教火腿的第五年，他也把打倒軟銀視為主要目標，他說：「我心中想打倒的對象是小久保裕紀（軟銀總教練），現在要力拼聯盟優勝，而且要拿下獨走聯盟的96勝。」

新庄監督也分享開季針對投手的安排，除了有原航平外，伊藤大海、北山亘基與達孝太等四名將在開幕系列賽先發的投手，開季將以投一休五進行輪值，新庄監督：「有這麼多好投手，卻是投一休六不是很浪費嗎？開季先全力衝刺，到夏天再讓投手休息一下。」