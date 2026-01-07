快訊

被檢舉放任無證廠商代刀 台中榮總廖醫師自爆：醫院內鬥真可怕

銀行跨行轉帳手續費12年未動 金管會主委鬆口有望調降

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／啦啦隊寶兒被3Q淚灑球場？FA官方仍祝生日快樂 粉絲求留下

聯合新聞網／ 綜合報導
寶兒(右)昨天賽後淚灑球場。截圖自影片畫面
寶兒(右)昨天賽後淚灑球場。截圖自影片畫面

PLG職籃富邦勇士隊昨天在主場迎戰領航猿隊，賽後啦啦隊Fubon Angels寶兒再度淚灑球場，因為這是她本季最後一次以FA身分應援。值得一提的是，FA官方社群今天發文祝寶兒生日快樂。

今天是寶兒36歲生日，去年底寶兒自曝收到可能不續約通知，對於寶兒離隊消息，富邦育樂回應，2026名單明年球季前正式公佈，目前尚無法針對單一人選進行回覆。

富邦啦啦隊寶兒。截圖自寶兒IG
富邦啦啦隊寶兒。截圖自寶兒IG

寶兒昨天比賽結束後忍不住淚灑球場，據「三立新聞網」報導，2026年1月6日可能是她最後1次以FA身份應援，賽後還留在球場外幫粉絲簽名、合影。

FA官方社群今天發文寫道，「1月7日生日快樂寶兒，今天主角非寶兒莫屬，轉換成為金短髮造型後的寶兒，常常被大家譽為真人版動漫角色，那美麗的身影總是讓人為之一亮，那甜甜的微笑，總是牽動大家的心，快快來一起祝她生日快樂吧！」

貼文發布後，網友們紛紛送上生日祝福，也有許多粉絲喊話，「希望寶兒可以留下來」、「希望還能在新莊大舞廳看到你的身影」、「有機會續約嗎」、「好捨不得妳離開FA」。

啦啦隊

相關新聞

中職／啦啦隊寶兒被3Q淚灑球場？FA官方仍祝生日快樂 粉絲求留下

PLG職籃富邦勇士隊昨天在主場迎戰領航猿隊，賽後啦啦隊Fubon Angels寶兒再度淚灑球場，因為這是她本季最後一次以FA身分應援。值得一提的是，FA官方社群今天發文祝寶兒生日快樂。 今天是寶

中職／富邦啦啦隊林沁首發單曲「數到七」上線 16日舉辦生日見面會　

「幸運甜心」林沁正式以歌手身分出道！個人首張單曲《數到七》於今日幸運發佈，跟著林沁一起「數到七」，感受數字的魔力，讓所有悲傷與烏雲飄走，Lucky 7 幸運隨之開啟，天天都是「沁沁」的一天。林沁也將於

中職／林振賢轉任雄鷹一軍首席教練 陳暐皓、郭俞延離隊

台鋼雄鷹隊迎接隊史第3個一軍賽季， 仍由洪一中總教練領軍，今天宣布教練團異動名單，原二軍總教練林振賢轉任一軍首席教練，郭...

中職／猿隊二軍教練團延攬林琨笙、馮健庭 戰力外名單簽回楊彬

樂天桃猿隊今天宣布二軍教練團增添新血，延攬林琨笙擔任二軍捕手教練，並回聘馮健庭出任二軍守備教練。

日職／35歲樂天名投則本昂大有望圓夢！ 已收到大聯盟合約

日本職棒樂天金鷲隊35歲投手則本昂大季後行使海外FA，據日媒《Daily》報導，則本昂大已收到大聯盟合約，將在近日做出最終決定。 則本昂大2012年選秀以第2指名加入金鷲隊，生涯首季就拿下15勝

大專棒球聯賽／國體郭宸安不擔心球速逐步調整 林煜清分享經驗

國體大一投手郭宸安今天在大專棒球聯賽後援登板，投2局無失分，儘管球速不如高中時期，但郭宸安不會特別擔心，先固定放球點和動...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。