中職／啦啦隊寶兒被3Q淚灑球場？FA官方仍祝生日快樂 粉絲求留下

PLG職籃富邦勇士隊昨天在主場迎戰領航猿隊，賽後啦啦隊Fubon Angels寶兒再度淚灑球場，因為這是她本季最後一次以FA身分應援。值得一提的是，FA官方社群今天發文祝寶兒生日快樂。

今天是寶兒36歲生日，去年底寶兒自曝收到可能不續約通知，對於寶兒離隊消息，富邦育樂回應，2026名單明年球季前正式公佈，目前尚無法針對單一人選進行回覆。

富邦啦啦隊寶兒。截圖自寶兒IG

寶兒昨天比賽結束後忍不住淚灑球場，據「三立新聞網」報導，2026年1月6日可能是她最後1次以FA身份應援，賽後還留在球場外幫粉絲簽名、合影。

FA官方社群今天發文寫道，「1月7日生日快樂寶兒，今天主角非寶兒莫屬，轉換成為金短髮造型後的寶兒，常常被大家譽為真人版動漫角色，那美麗的身影總是讓人為之一亮，那甜甜的微笑，總是牽動大家的心，快快來一起祝她生日快樂吧！」

貼文發布後，網友們紛紛送上生日祝福，也有許多粉絲喊話，「希望寶兒可以留下來」、「希望還能在新莊大舞廳看到你的身影」、「有機會續約嗎」、「好捨不得妳離開FA」。