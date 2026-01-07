快訊

中職／富邦啦啦隊林沁首發單曲「數到七」上線 16日舉辦生日見面會　

聯合新聞網／ 綜合報導
林沁將在1月16日生日當天，舉辦生日單曲發佈見面會。（圖／首湛創意提供）
「幸運甜心」林沁正式以歌手身分出道！個人首張單曲《數到七》於今日幸運發佈，跟著林沁一起「數到七」，感受數字的魔力，讓所有悲傷與烏雲飄走，Lucky 7 幸運隨之開啟，天天都是「沁沁」的一天。林沁也將於1月16日生日當天舉辦生日單曲發佈見面會，把這份幸運與好運分享給所有粉絲

（影／首湛創意提供）

經過超過半年的密集訓練與淬煉，林沁除了大家熟悉的「Fubon Angels 沁沁」身分外，如今也正式以本名踏上歌壇。歷經花蓮太平洋國際龍舟節、樂團祭，並與搖滾樂團夕陽武士共演後，終於迎來單曲發佈的重要時刻。林沁坦言：「期待這一天真的非常久了，雖然公演時面對很多人，但我覺得沒有錄單曲、唱自己的歌那麼緊張。」

談到出道緣起，林沁分享第一次聽到《數到七》旋律時就被深深吸引，「旋律很活潑、很有能量，加上歌名《數到七》跟我名字的諧音，當下真的有一種『天啊，這首歌寫著我的名字』的感覺，我一定要把它唱好。」她也希望把這份自己喜歡的能量分享給粉絲，「就像歌詞一樣，數到七，烏雲就會飄走，讓每一天都充滿能量。」

為了這首出道作品，林沁坦言整個籌備期超過半年，「除了上課，我幾乎無時無刻都在唱，洗澡、做事、開車、通勤都反覆聽歌，還會自己錄音聽自己唱得怎麼樣，再修正。」直到有一天聽到製作人肯定她的進步，「老師說我音抓得很準，那一刻真的很感動，也讓我更有信心繼續努力。」她也笑說自己是很需要被鼓勵的人，「被誇有進步的時候，動力真的會加倍。」

7樣幸運禮包限量開搶

林沁將於1月16日生日當天舉辦生日單曲發佈見面會，現場也將 首次公開《數到七》MV。凡購買林沁「閨蜜版」生日大（https://pse.is/8k5bbq），即可參加1月16日生日會，並獲得包含粉色限定娃包、旋轉黑膠壓克力 NFC、封面歌詞卡、氣質髮圈、雷射絢彩掛繩、林沁手繪插畫舒壓按鍵鑰匙圈，以及2026幸運數字親簽影像小卡盲包等7樣幸運好禮。生日大禮包目前限量搶購中、數量有限，粉絲一起把幸運帶回家！

林沁希望透過歌聲，帶給粉絲能量。（圖／首湛創意提供）
林沁籌備超過半年，推出個人單曲。（圖／首湛創意提供）
林沁首發單曲《數到七》封面。（圖／首湛創意提供）
林沁首發單曲《數到七》，1月7日各大音樂平台上線。（圖／首湛創意提供）
