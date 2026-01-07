快訊

中職／林振賢轉任雄鷹一軍首席教練 陳暐皓、郭俞延離隊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
台鋼雄鷹隊新球季教練團陣容底定。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊新球季教練團陣容底定。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊迎接隊史第3個一軍賽季， 仍由洪一中總教練領軍，今天宣布教練團異動名單，原二軍總教練林振賢轉任一軍首席教練，郭建霖接任二軍總教練，春訓期間邀請日本職棒樂天隊前一軍監督、西武隊前首席教練平石洋介，以及中華職棒4屆全壘打王林仲秋擔任客座教練，平石洋介主要指導守備與跑壘，林仲秋指導打擊。

雄鷹新球季教練團陣容底定，一軍部分，總教練洪一中，首席教練林振賢，守備跑壘統籌教練鄧蒔陽，打擊教練路易士、鄭乃文，投手教練蕭任汶，牛棚教練曾翊誠，外野守備兼跑壘教練黃甘霖，捕手教練凃壯勳，作戰資訊整合教練鄭漢禮，體能總監里隆文，體能教練吳承翰。原牛棚教練葉詠捷轉任球探。

二軍部分，總教練郭建霖，打擊教練蔡昱詳，投手教練沈柏蒼，牛棚教練高建三，守備跑壘統籌教練周正雄，內野守備教練邱俊文，外野守備兼跑壘教練鍾承祐，捕手教練吳明鴻，同時兼任選手，體能教練林大展，基地育成部門投手教練横田久則，基地育成部門體能兼野手教練高孝儀。

選手有4人背號異動，投手林建宏由60號改為32號、王躍霖由95號改為41號，捕手陳世嘉由78號改為13號，外野手葉保弟由73號改為45號。

未在60人保護名單之內9人，除先前公布張喜凱、曾品洋、楊達翔、孫易伸、巴奇達魯妮卡兒不續約，另外陳重光續留、洪瑋漢轉任球探，陳暐皓、郭俞延離隊。

牛棚 洪一中 台鋼雄鷹

中職／猿隊二軍教練團延攬林琨笙、馮健庭 戰力外名單簽回楊彬

樂天桃猿隊今天宣布二軍教練團增添新血，延攬林琨笙擔任二軍捕手教練，並回聘馮健庭出任二軍守備教練。

日職／35歲樂天名投則本昂大有望圓夢！ 已收到大聯盟合約

日本職棒樂天金鷲隊35歲投手則本昂大季後行使海外FA，據日媒《Daily》報導，則本昂大已收到大聯盟合約，將在近日做出最終決定。 則本昂大2012年選秀以第2指名加入金鷲隊，生涯首季就拿下15勝

大專棒球聯賽／國體郭宸安不擔心球速逐步調整 林煜清分享經驗

國體大一投手郭宸安今天在大專棒球聯賽後援登板，投2局無失分，儘管球速不如高中時期，但郭宸安不會特別擔心，先固定放球點和動...

中職／雄鷹雙洋投年薪都是1888萬 艾速特要當情緒穩定「古亭妹」

台鋼雄鷹隊將在10日展開春訓，今天正式宣布與洋投「左右護法」完成續約，後勁（Bradin Hagens）、艾速特（Eri...

中職／龍隊完成戰力外簽約 曾仁和披55號龍袍加盟

味全龍球團今日正式公布，透過戰力外延攬的4名選手以及回簽的黃柏豪完成簽約，前旅美投手曾仁和將穿上55號龍袍展開新篇章。

