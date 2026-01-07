快訊

中職／猿隊二軍教練團延攬林琨笙、馮健庭 戰力外名單簽回楊彬

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
樂天桃猿隊簽回投手楊彬。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊簽回投手楊彬。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊今天宣布二軍教練團增添新血，延攬林琨笙擔任二軍捕手教練，並回聘馮健庭出任二軍守備教練。

猿隊表示，林琨笙選手生涯表現亮眼，曾兩度榮獲捕手金手套獎，球團期盼借重其深厚的實戰經驗與專業知識，全面提升二軍捕手的訓練品質與實戰戰力；曾為本隊一員的馮健庭，去年底雖未獲續約球員合約，但球團肯定其在選手時期展現的守備經驗與指導潛力，因此回聘其擔任二軍守備教練，期望他能為年輕選手帶來更精實的守備訓練，強化二軍整體防守能力。

此外，猿隊也針對原二軍教練團成員進行職務調整，體能教練李韋慶調動為體能分析員兼助理體能教練，原二軍捕手教練許禹壕將轉任訓練員，期望透過職務轉換，讓他們能藉由自身專長在不同位置上持續為球隊貢獻心力。

樂天桃猿隊邀請瑪仕革斯．俄霸律尼（右）參與春訓測試。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊邀請瑪仕革斯．俄霸律尼（右）參與春訓測試。圖／樂天桃猿隊提供

另外在球員陣容方面，猿隊簽回戰力外名單的投手楊彬，並邀請前味全龍內野手瑪仕革斯．俄霸律尼參與春訓測試，期待能為新球季注入更多戰力。

樂天桃猿 馮健庭 林琨笙

