日職／35歲樂天名投則本昂大有望圓夢！ 已收到大聯盟合約

聯合新聞網／ 綜合報導
則本昂大。 美聯社
日本職棒樂天金鷲隊35歲投手則本昂大季後行使海外FA，據日媒《Daily》報導，則本昂大已收到大聯盟合約，將在近日做出最終決定。

則本昂大2012年選秀以第2指名加入金鷲隊，生涯首季就拿下15勝，奪下新人王。則本昂大生涯第2年起連5年奪下三振王、2017年締造連8場至少10K的日職紀錄。

2024年則本昂大轉任終結者，以聯盟最多的54場出賽摘下32次救援成功。上季出賽56場創生涯新高，3勝4敗、16救援、10中繼、防禦率3.05。

則本昂大日職生涯13季累計373場登板（259場先發），戰績120勝99敗、48救援、14中繼，防禦率3.12，6度入選明星賽。據先前報導，則本昂大只接受大聯盟合約，如今有望在35歲登上大聯盟。

值得一提的是，2017年中職日職對抗賽，王柏融從則本昂大手中轟出全壘打一戰成名，2018年球季結束後，王柏融以「台灣的至寶」名號加入日職日本火腿隊。

則本昂大 日職 MLB 樂天金鷲

