日職／35歲樂天名投則本昂大有望圓夢！ 已收到大聯盟合約
日本職棒樂天金鷲隊35歲投手則本昂大季後行使海外FA，據日媒《Daily》報導，則本昂大已收到大聯盟合約，將在近日做出最終決定。
則本昂大2012年選秀以第2指名加入金鷲隊，生涯首季就拿下15勝，奪下新人王。則本昂大生涯第2年起連5年奪下三振王、2017年締造連8場至少10K的日職紀錄。
2024年則本昂大轉任終結者，以聯盟最多的54場出賽摘下32次救援成功。上季出賽56場創生涯新高，3勝4敗、16救援、10中繼、防禦率3.05。
則本昂大日職生涯13季累計373場登板（259場先發），戰績120勝99敗、48救援、14中繼，防禦率3.12，6度入選明星賽。據先前報導，則本昂大只接受大聯盟合約，如今有望在35歲登上大聯盟。
值得一提的是，2017年中職日職對抗賽，王柏融從則本昂大手中轟出全壘打一戰成名，2018年球季結束後，王柏融以「台灣的至寶」名號加入日職日本火腿隊。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言