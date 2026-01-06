大專棒球聯賽／國體郭宸安不擔心球速逐步調整 林煜清分享經驗

國體大一投手郭宸安今天在大專棒球聯賽後援登板，投2局無失分，儘管球速不如高中時期，但郭宸安不會特別擔心，先固定放球點和動作逐步調整，教練林煜清也有分享疲勞的恢復調整經驗。

114學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽國立體大今天與輔仁大學交手，兩隊7局打完，國體13比6領先，郭宸安8局登板後援，用40球投2局，僅被敲出1支安打，投出2次三振、1次四壞保送，無失分，最快球速約142公里，球隊終場以15比6搶勝。

郭宸安高中時期最快球速曾被測得148公里，升上大學後出賽最快球速約143公里，教練林衛宣並不特別擔心，認為透過訓練輔助，讓他更知道怎麼運用身體，當肌力和身體連結更好，要回到過去的球速不會是問題。

林衛宣也提到，郭宸安從高中升上大學，期待他在場上可以有更沉穩的表現，今天是分數拉開的局面登板，內容的控制還可以更好，小細節需要微調，再往上升一個層級，過往可能直球是優勢，現在的課題就是如何讓變化球變得更好。

郭宸安表示，升上大學後，技術上沒有太多的調整，但球隊中具有職棒資歷的教練林煜清也給建議，包括疲勞時的身體調整和恢復，在球路方面，面對更有經驗的打者，要增加變化球垂直下墜的角度，也是修正的課題。

郭宸安表示，不會特別擔心球速不如過往，現階段慢慢調整，把該做的做好，讓投球的動作、放球點固定，球速自然會發揮，也提到大學的打者更成熟，需要更有想法才能解決打者。

大專棒球聯賽國體陳堃益敲4安 攻擊變化球能力進步

大專棒球聯賽（公開一級）複賽國立體大陳堃益今天單場4安2打點，助隊以15比6擊敗輔仁大學、拿下複賽第2勝；大四陳堃益變化球攻擊能力更進步，畢業考慮先往業餘社會隊磨練。

114學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽國立體大今天與輔仁大學交手，國體5棒打者陳堃益1局下敲出安打、一棒送回2分，幫助球隊取得領先，3局、4局、5局也都敲出安打，單場4安貢獻2分打點，打擊表現最亮眼、獲選單場MVP。

國體團隊敲出16支安打，前4局打完4比3領先，5局下一口氣打了13人次、攻下9分大局，8局下再添2分保險分，順利拿下複賽第2勝，戰績2勝1敗。

國體教練林衛宣表示，因為賽制關係，前幾場可能還沒有發揮很好，但有盡快調整，也有越打越好，身為中心棒次，當然會期待陳堃益的長打發揮，但也要視戰況，有時需要積極的爭取上壘。

林衛宣表示，觀察陳堃益從大一到現在，對變化球的攻擊能力有進步，被放在中心棒次不會有太多好打的球，但面對變化球，攻擊時身體的重心也不會輕易的被破壞，是做得比較好的地方。

陳堃益前一場出賽，一壘守備時與跑者有碰撞、撞到下巴提前退場，他表示狀況還好，但口腔內還是有破皮需要擦藥。身為大四球員，陳堃益有自覺要帶領學弟，一年比一年更進步，自評守備穩定度有提升，至於全壘打就順其自然。

陳堃益過去是捕手，目前守備位置多為一壘，他表示，未來走向打完大專棒球聯賽再考慮，傾向畢業先考業餘成棒隊，他也提到，職棒的一壘手通常都是經驗豐富的選手，想先去業餘磨練，再評估有沒有機會挑戰職棒。