中職／雄鷹雙洋投年薪都是1888萬 艾速特要當情緒穩定「古亭妹」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台鋼雄鷹隊今天正式宣布與洋投「左右護法」完成續約，後勁（Bradin Hagens）、艾速特（Eric Stout）合約總值皆為60萬美元（含激勵獎金）。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊今天正式宣布與洋投「左右護法」完成續約，後勁（Bradin Hagens）、艾速特（Eric Stout）合約總值皆為60萬美元（含激勵獎金）。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊將在10日展開春訓，今天正式宣布與洋投「左右護法」完成續約，後勁（Bradin Hagens）、艾速特（Eric Stout）合約總值含激勵獎金皆為60萬美元（約台幣1888萬元），兩人2025年合力貢獻超過20勝、近300局投球，是球隊倚重洋投戰力。

後勁自2024年加入雄鷹，陪伴團隊在雄鷹元年一起成長，首季7勝0敗，留下漂亮成績單，2025球季再次展現強力後勁，單季25場先發，共投152.1局陣中之最，防禦率1.89、13勝皆為聯盟第二，在8月16日達成跨季22連勝，寫下中職新紀錄。

台鋼雄鷹隊今天正式宣布與洋投「左右護法」完成續約，後勁（Bradin Hagens）、艾速特（Eric Stout）合約總值皆為60萬美元（含激勵獎金）。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊今天正式宣布與洋投「左右護法」完成續約，後勁（Bradin Hagens）、艾速特（Eric Stout）合約總值皆為60萬美元（含激勵獎金）。圖／台鋼雄鷹隊提供

今年再度與雄鷹並肩作戰，後勁表示，「對球隊有很高期待，我們去年取得了很大進步，離季後賽也非常接近。不論是團隊還是個人，只需要持續成長，就能向這個聯盟展現我們的實力。對球隊而言，『穩定性』是最終目標，此外就是享受這段旅程。」

身為球隊元老級洋投，後勁將展開在中職的第6個、在雄鷹的第3個賽季，他也在得知黃子鵬加入球隊後開心表示：「很興奮能再次和老虎成為隊友，他是一位有天賦、充滿鬥志的競爭者，更重要的是，他是一位出色的隊友和朋友。」

艾速特2025年加入台鋼雄鷹，25場登板、11勝、141.1局、2.23防禦率、124次奪三振都是個人中職生涯最佳，球季尾聲倒吃甘蔗，最後10場登板拿下7勝。艾速特在2025球季最後登板繳出6局無失分好投，賽後曾表示，「今年試著讓自己情緒更穩定，隨著賽季進行，我覺得在這方面進步不少，不會太興奮，也不會因為失分就太懊惱。」2026年展開中職生涯第4個賽季，艾速特將繼續成為團隊GOOD TEAMMATE。

後勁 中職 台鋼雄鷹

