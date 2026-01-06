快訊

中職／龍隊完成戰力外簽約 曾仁和披55號龍袍加盟

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍今日正式公布透過戰力外延攬的4名選手以及回簽的黃柏豪完成簽約，曾仁和將穿上55號龍袍展開新篇章。圖／味全龍隊提供
味全龍今日正式公布透過戰力外延攬的4名選手以及回簽的黃柏豪完成簽約，曾仁和將穿上55號龍袍展開新篇章。圖／味全龍隊提供

味全龍球團今日正式公布，透過戰力外延攬的4名選手以及回簽的黃柏豪完成簽約，前旅美投手曾仁和將穿上55號龍袍展開新篇章。

龍隊球團表示，經過整體戰力評估與雙方溝通後，四位選手皆順利完成合約簽署，未來將依照球隊整體規畫，投入團隊訓練與賽季備戰，期待選手在新環境中穩定發揮，為團隊戰力帶來正面助益。

曾仁和、姚冠瑋、賴知頎及陳暐皓四位選手相關合約程序皆已完成，即日起正式成為味全龍一員。 四人的背號都已經選定，曾仁和穿上55號球衣，陳暐皓使用56號，賴知頎為70號，姚冠瑋則是65號。

此外，味全龍球團已簽回原列於60人保留名單外之球員黃柏豪，後續將依球隊規劃，安排相關訓練與發展方向，持續厚植農場深度，強化整體戰力基礎。

味全龍今日正式公布透過戰力外延攬的4名選手以及回簽的黃柏豪完成簽約。圖／味全龍隊提供
味全龍今日正式公布透過戰力外延攬的4名選手以及回簽的黃柏豪完成簽約。圖／味全龍隊提供

中職／悍將證實物色外籍野手 去年韓職半季10轟洋砲爆雷「前往台灣」

上季效力南韓職棒韓華鷹隊的洋砲李貝瑞托（Luis Liberato），親口表示即將前往台灣，據悉這支球隊正是富邦悍將隊。...

中職／「永田條款」主角來台發展 永田颯太郎：會參加6月選秀

曾在台灣就讀台灣體大的25歲日本內野手永田颯太郎，去年球季結束遭日本職棒樂天金鷲隊戰力外。永田在社群平台發文宣告，將投入今年中職選秀。 永田颯太郎就讀大學期間，曾以挑戰中職為目標，中職2021年

中職／味全龍狀元劉基鴻求婚成功！ 對象是16萬追蹤女網紅

味全龍隊25歲內野手劉基鴻昨天晚間傳出喜訊，向女友葛昀萱求婚成功，女方是IG擁有16.5萬粉絲追蹤的網紅。 棒球圈最近喜訊不斷，日職西武獅隊林安可日前才求婚成功，如今同為2019選秀梯的狀元劉基

大專棒球聯賽／吳冠勳尾勁壓制 助北市大複賽2連勝

大專棒球聯賽台北市大今天靠著吳冠勳6局無失分優質先發，率隊以6比2擊敗崑山科大、複賽2連勝；儘管近期球速發揮不理想，但狀...

大專棒球聯賽／黃聖凱2安3打點 教頭：潛力值得開發

大專棒球聯賽北市大黃聖凱今天2安3打點，助隊以6比2擊敗崑山科大。3度挑戰選秀失利，總教練王宜民卻評價「有很多值得開發的...

