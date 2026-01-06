快訊

中職／悍將證實物色外籍野手 去年韓職半季10轟洋砲爆雷「前往台灣」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
悍將證實將找新洋砲，30歲的李貝瑞托來自多明尼加，為左打、外野手。 美聯社
上季效力南韓職棒韓華鷹隊的洋砲李貝瑞托（Luis Liberato），親口表示即將前往台灣，據悉這支球隊正是富邦悍將隊。悍將球團對此回覆，球團仍持續關注外籍戰力補強，投手、野手不設限，若有適合的人選不排除持續補強。

30歲的李貝瑞托來自多明尼加，為左打、外野手，唯一大聯盟資歷為2022年在教士隊出賽7場、5打席沒有安打，2023、24年都在小聯盟打拚，去年6月轉戰韓職舞台，在韓華鷹出賽62場，以3成13打擊率敲出77安、10轟、39分打點，打出不俗績效。

李貝瑞托季後前往多明尼加冬季聯盟，效力東方公牛隊（Toros del Este），去年12月22日單場3安、兩分砲的猛打影片也出現在大聯盟官網上。

李貝瑞托在今天賽後受訪時表示即將離開球隊，原因是要前往台灣，「簽下新合約很開心，但比較難過的是必須離別。」他也表示，目前這是目前球團還沒正式公布的消息。據悉他的新東家就是悍將，儘管目前已經簽下4位洋投，但對於野手外援的物色也在持續低調進行中。

悍將球團表示，球團仍持續關注外籍戰力補強，投手、野手不設限，若有適合的人選不排除持續補強。

