快訊

馬杜洛首度現身紐約聽證會：我是無辜的，我沒罪！

委內瑞拉正式變天！副總統宣誓就職 宣布全國實施緊急狀態逮親美人士

好市多會費將漲價 先掀一波搶辦潮？官方4月前辦卡規則曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／「永田條款」主角來台發展 永田颯太郎：會參加6月選秀

聯合新聞網／ 綜合報導
永田颯太郎。截圖自永田颯太郎IG
永田颯太郎。截圖自永田颯太郎IG

曾在台灣就讀台灣體大的25歲日本內野手永田颯太郎，去年球季結束遭日本職棒樂天金鷲隊戰力外。永田在社群平台發文宣告，將投入今年中職選秀。

永田颯太郎就讀大學期間，曾以挑戰中職為目標，中職2021年修改規章，只要在台就讀國高中累計超過3年、或就讀大學連續4年、或在台居住逾5年且效力業餘成棒逾3年，就能參加選秀並視為本土球員，這項新規章被稱為「永田條款」。

不過永田2022年在日職育成球員選秀中，獲金鷲第4指名並選擇加盟。永田後續在二軍打拼，沒有登上過一軍，於去年季後被戰力外。

若永田颯太郎成功加入中職，將成為統一獅隊高塩將樹後，第2位永田條款受惠者。他發文寫道：「很抱歉這麼晚向大家報告，我已經決定將今年台灣的中職選秀當作目標，接下來會參加6月底左右的中職選秀，以獲得指名為目標努力，請大家繼續為我加油。」

相關新聞

中職／悍將證實物色外籍野手 去年韓職半季10轟洋砲爆雷「前往台灣」

上季效力南韓職棒韓華鷹隊的洋砲李貝瑞托（Luis Liberato），親口表示即將前往台灣，據悉這支球隊正是富邦悍將隊。...

中職／味全龍狀元劉基鴻求婚成功！ 對象是16萬追蹤女網紅

味全龍隊25歲內野手劉基鴻昨天晚間傳出喜訊，向女友葛昀萱求婚成功，女方是IG擁有16.5萬粉絲追蹤的網紅。 棒球圈最近喜訊不斷，日職西武獅隊林安可日前才求婚成功，如今同為2019選秀梯的狀元劉基

中職／「永田條款」主角來台發展 永田颯太郎：會參加6月選秀

曾在台灣就讀台灣體大的25歲日本內野手永田颯太郎，去年球季結束遭日本職棒樂天金鷲隊戰力外。永田在社群平台發文宣告，將投入今年中職選秀。 永田颯太郎就讀大學期間，曾以挑戰中職為目標，中職2021年

大專棒球聯賽／吳冠勳尾勁壓制 助北市大複賽2連勝

大專棒球聯賽台北市大今天靠著吳冠勳6局無失分優質先發，率隊以6比2擊敗崑山科大、複賽2連勝；儘管近期球速發揮不理想，但狀...

大專棒球聯賽／黃聖凱2安3打點 教頭：潛力值得開發

大專棒球聯賽北市大黃聖凱今天2安3打點，助隊以6比2擊敗崑山科大。3度挑戰選秀失利，總教練王宜民卻評價「有很多值得開發的...

中職／兄弟導入日本鴻江訓練體系 助球員深化競技表現

中職中信兄弟今天發布新聞稿表示，將導入日本知名運動訓練體系「鴻江訓練」，鴻江壽治、古賀數洋、緒方剛將於春訓期間擔任客座教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。