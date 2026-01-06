中職／「永田條款」主角來台發展 永田颯太郎：會參加6月選秀

曾在台灣就讀台灣體大的25歲日本內野手永田颯太郎，去年球季結束遭日本職棒樂天金鷲隊戰力外。永田在社群平台發文宣告，將投入今年中職選秀。

永田颯太郎就讀大學期間，曾以挑戰中職為目標，中職2021年修改規章，只要在台就讀國高中累計超過3年、或就讀大學連續4年、或在台居住逾5年且效力業餘成棒逾3年，就能參加選秀並視為本土球員，這項新規章被稱為「永田條款」。

不過永田2022年在日職育成球員選秀中，獲金鷲第4指名並選擇加盟。永田後續在二軍打拼，沒有登上過一軍，於去年季後被戰力外。

若永田颯太郎成功加入中職，將成為統一獅隊高塩將樹後，第2位永田條款受惠者。他發文寫道：「很抱歉這麼晚向大家報告，我已經決定將今年台灣的中職選秀當作目標，接下來會參加6月底左右的中職選秀，以獲得指名為目標努力，請大家繼續為我加油。」