中職／味全龍狀元劉基鴻求婚成功！ 對象是16萬追蹤女網紅
味全龍隊25歲內野手劉基鴻昨天晚間傳出喜訊，向女友葛昀萱求婚成功，女方是IG擁有16.5萬粉絲追蹤的網紅。
棒球圈最近喜訊不斷，日職西武獅隊林安可日前才求婚成功，如今同為2019選秀梯的狀元劉基鴻也跟上腳步成為人夫。劉基鴻上季出賽116場，打擊率0.258，有10發全壘打，生涯5年已累積47轟。
葛昀萱發文寫道，「我們一直都很珍惜彼此。經歷了很多事情，讓我們更確定彼此的重要，所以，那一刻，我們都沒有猶豫。謝謝你選擇我；也謝謝我們，都願意。」
葛昀萱本名葛盈瑄，以平面模特兒身分出道，曾因甜美臉蛋在PTT表特板引發討論，後來轉戰電視圈，主演公視《茁劇場——誰說媽媽像月亮》系列作品。
