大專棒球聯賽／黃聖凱2安3打點 教頭：潛力值得開發

大專棒球聯賽北市大黃聖凱今天2安3打點，助隊以6比2擊敗崑山科大。3度挑戰選秀失利，總教練王宜民卻評價「有很多值得開發的部分」，黃聖凱破釜沉舟，強化不足盼再拚職棒選秀。

台北市立大學游擊手黃聖凱今天在114學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽3局上先幫球隊打回第1分，5局再敲帶有打點的安打，6局滾地球也帶有打點，單場2安3打點、為勝利打點，打擊表現亮眼。

北市大總教練王宜民表示，黃聖凱得點圈發揮不錯，「還有很多值得開發的部分」，揮棒速度、爆發力、球棒控制能力都不錯，守備也有一定的穩定度，就差在細膩度可以更好，如果有更好的環境，可以幫助黃聖凱更成長。

黃聖凱3度挑戰中職選秀沒有獲得球隊青睞，王宜民表示，當然會有點灰心，但運動場就是這樣，面對每次失敗做出修正，既然職棒是最終的目標，還是需要幫助球員心理建設；王宜民也點出，在守備方面，反手接球後的轉傳是需要加強的部分。

黃聖凱目前已經大四，他坦言心態部分需要做很大的調整，多少會有些著急，也透過看書、看影集調適心態，近期看影集「怪奇物語」 獲得啟發，想要成功，就要有不顧一切、破釜沉舟的決心。

黃聖凱多次選秀失利，也明白在長打能力、守備穩定度，以及遇到失敗挫折後，如何快速轉換再站起來的調適很重要，有針對重量訓練下功夫， 教練也時刻緊盯守備，希望幫助他成長，職棒仍是首選目標，希望再次挑戰。