大專棒球聯賽／吳冠勳尾勁壓制 助北市大複賽2連勝

中央社／ 嘉義5日電

大專棒球聯賽台北市大今天靠著吳冠勳6局無失分優質先發，率隊以6比2擊敗崑山科大、複賽2連勝；儘管近期球速發揮不理想，但狀況不好有不好的投法，吳冠勳運用球的尾勁讓打者打不好。

114學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽台北市大今天與崑山科大交手，北市大先發投手吳冠勳總計用69球投6局，用球數精簡，被敲出6支安打，投出2次三振、無失分，優質先發助隊搶勝，拿下勝投、也獲選單場MVP。

北市大3局上靠著保送、失誤、黃聖凱安打先馳得點，5局抓準對方投手、守備都有狀況，一口氣打了10人次，攻下4分、奠定勝基，6局再靠著失誤、暴投、保送、滾地球，多跑回1分保險分。

北市大總教練王宜民表示，吳冠勳在複賽首戰有後援登板，原本擔心身體狀況，但練球和休息過後，身體沒有問題，今天6局投球任務也沒讓對手得分，是穩定的投手戰力。

王宜民表示，吳冠勳是球隊的主力投手之一，但有時候會被心態影響，容易想太多，也不斷鼓勵吳冠勳，比賽進行中沒辦法在技術層面做太大的調整，只能從心理層面強化。

吳冠勳表示，預賽也曾對崑山先發，但用球數比較多，今天想要節省用球數，6局投完用球數不多，也想過要拚完投，之前最接近完投的機會是投到8.2局，但教練團提醒，還要為後面的先發準備，6局投完就結束先發任務。

吳冠勳自評續航力也算是優勢，對球的尾勁有信心，先前最快球速可以投到約144公里，但近期狀況不太好，有點「失速」，最快球速約僅到139公里，「但狀況不好有不好的投法，運用尾勁、二縫線的軌跡，讓打者不好判斷、打不好」，達到壓制的效果。

