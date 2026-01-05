中職／兄弟導入日本鴻江訓練體系 助球員深化競技表現

中職中信兄弟今天發布新聞稿表示，將導入日本知名運動訓練體系「鴻江訓練」，鴻江壽治、古賀數洋、緒方剛將於春訓期間擔任客座教練，協助球員從身體機能層面深化整體競技表現。

兄弟於休賽季期間，持續推動海外訓練與專業交流計畫，同步規劃春訓與整體訓練藍圖，為全面提升選手身體運用效率與動作品質，並接軌國際職棒訓練趨勢，將邀請日本知名運動訓練體系「鴻江訓練」來台。

兄弟透過新聞稿表示，鴻江壽治訓練師長期投入運動科學與人體動作機制研究，其所建立的鴻江訓練理論，強調在不增加身體負擔的前提下，透過優化動作品質與力量傳導效率來提升運動表現。

該理論已被多位日本職棒頂尖選手實際採用，包括日本旅美好手今井達也與千賀滉大等，皆藉由鴻江訓練體系調整身體使用方式，在高強度的賽季中成功突破表現瓶頸，並維持長時間穩定輸出。

鴻江訓練理論的核心，在於依據選手骨盆結構與重心運用的差異，將人體動作型態區分為「手部主導型」與「下肢主導型」兩大類，並依此調整投球、揮棒等關鍵動作機制。

訓練過程中，依照選手個別類型，規劃出最適合的調整方向，並善用人體原本具備的反射動作、骨骼排列與重心移動路徑，使力量能以最有效率的方式傳導，進而提升動作穩定性與爆發力，同時也提升動作的可重複性與穩定度。

中信兄弟導入鴻江訓練體系，將聚焦於投、打兩端在核心力量傳遞、下肢穩定性與全身動作連動性等關鍵環節，期望能夠協助選手在高強度的賽季中，維持動作穩定性，並減少疲勞累積。

兄弟球團表示，在國際棒球朝向「技術、體能與運動科學」的發展下，球團亦期待能透過引進日本先進運動訓練理念，為球隊注入嶄新的身體訓練思維，持續提升團隊整體競爭力，並朝向與國際棒球發展趨勢邁進。