快訊

委內瑞拉總統馬杜洛動向美媒全程直播 搭直升機被押往紐約市受審

咖啡廳讀書遇阿北助解題⋯身分竟是名師 網笑讚：文昌帝君顯靈

台9線南迴公路3車追撞事故 休旅車被大車壓平1死2傷

中職／兄弟導入日本鴻江訓練體系 助球員深化競技表現

中央社／ 台北5日電
中信兄弟臉書
中信兄弟臉書

中職中信兄弟今天發布新聞稿表示，將導入日本知名運動訓練體系「鴻江訓練」，鴻江壽治、古賀數洋、緒方剛將於春訓期間擔任客座教練，協助球員從身體機能層面深化整體競技表現。

兄弟於休賽季期間，持續推動海外訓練與專業交流計畫，同步規劃春訓與整體訓練藍圖，為全面提升選手身體運用效率與動作品質，並接軌國際職棒訓練趨勢，將邀請日本知名運動訓練體系「鴻江訓練」來台。

兄弟透過新聞稿表示，鴻江壽治訓練師長期投入運動科學與人體動作機制研究，其所建立的鴻江訓練理論，強調在不增加身體負擔的前提下，透過優化動作品質與力量傳導效率來提升運動表現。

該理論已被多位日本職棒頂尖選手實際採用，包括日本旅美好手今井達也與千賀滉大等，皆藉由鴻江訓練體系調整身體使用方式，在高強度的賽季中成功突破表現瓶頸，並維持長時間穩定輸出。

鴻江訓練理論的核心，在於依據選手骨盆結構與重心運用的差異，將人體動作型態區分為「手部主導型」與「下肢主導型」兩大類，並依此調整投球、揮棒等關鍵動作機制。

訓練過程中，依照選手個別類型，規劃出最適合的調整方向，並善用人體原本具備的反射動作、骨骼排列與重心移動路徑，使力量能以最有效率的方式傳導，進而提升動作穩定性與爆發力，同時也提升動作的可重複性與穩定度。

中信兄弟導入鴻江訓練體系，將聚焦於投、打兩端在核心力量傳遞、下肢穩定性與全身動作連動性等關鍵環節，期望能夠協助選手在高強度的賽季中，維持動作穩定性，並減少疲勞累積。

兄弟球團表示，在國際棒球朝向「技術、體能與運動科學」的發展下，球團亦期待能透過引進日本先進運動訓練理念，為球隊注入嶄新的身體訓練思維，持續提升團隊整體競爭力，並朝向與國際棒球發展趨勢邁進。

中信兄弟 棒球 千賀滉大

延伸閱讀

MLB／太空人主帥分析今井達也 稱他投球風格像這2人！

MLB／今井達也披上柯爾穿過的45號 先看NFL比賽和球迷搏感情

MLB／至少15隊喊聲卻沒幾隊報價 今井達也寧少拿9億再拚大約

MLB／今井達也加盟太空人價碼遠低預期 韓媒報導「很震驚」

相關新聞

中職／黃子鵬加盟儀式9日登場 選在龍虎塔旁迎新篇章

台鋼雄鷹隊迎接隊史首位成功簽下的自由球員，將為黃子鵬舉辦加盟儀式，今天地點公布為蓮池潭意象廣場，就位於龍虎塔旁，在極具象...

中職／徐若熙球迷歡送會10日登場 天母球場前廣場免費入場

味全龍隊投手徐若熙加盟日本職棒軟銀鷹隊，準備展開旅日生涯，將於10日（周六）在天母棒球場舉行球迷歡送會，龍隊邀請所有人用...

日職／軟銀開幕戰先發傾向沒打WBC的人 徐若熙列第二等級候補

日本職棒新球季將在3月27日開打，軟銀鷹隊監督小久保裕紀談到開幕戰先發投手，預告可能會從沒參加世界棒球經典賽的選手中決定...

日職／徐若熙需要時間 軟銀OB：不能馬上把他當成即戰力

徐若熙重金加入軟銀鷹隊，戰力備受期待，軟銀OB、也曾任軟銀投手教練的球評加藤伸一直言，他還需要時間來適應日本職棒，無法把...

中職／兄弟導入日本鴻江訓練體系 助球員深化競技表現

中職中信兄弟今天發布新聞稿表示，將導入日本知名運動訓練體系「鴻江訓練」，鴻江壽治、古賀數洋、緒方剛將於春訓期間擔任客座教...

大專棒球聯賽／輔大蔡承晉開轟 當忠實球迷阿公的生日禮物

輔仁大學蔡承晉要當長短程安打都能產出的打者，今天在大專聯賽敲出大學首轟，單場2安都是長打，助隊擊敗南華大學，並把全壘打送...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。