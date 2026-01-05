大專棒球聯賽／輔大蔡承晉開轟 當忠實球迷阿公的生日禮物

輔仁大學蔡承晉要當長短程安打都能產出的打者，今天在大專聯賽敲出大學首轟，單場2安都是長打，助隊擊敗南華大學，並把全壘打送給忠實球迷阿公當生日禮物，感謝阿公在他想放棄時給予鼓勵。

114學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽輔仁大學今天與南華大學交手，蔡承晉3局下敲出左外野方向邊線安打，一路跑上三壘，壘上跑者跑回本壘，後來改判場地二壘安打、得分不算。蔡承晉消失的1分打點在7局下連本帶利討回，一棒開轟、敲出3分砲，助隊終場以6比2搶下複賽2連勝。

輔仁總教練林敬民表示，蔡承晉不算是砲，沒有預期可以開轟，開賽前也有跟球隊勉勵，陣中沒有特別突出的重砲強打，但需要大家的時候，希望有人可以跳出來，每個人都很重要。

蔡承晉回憶，上一次開轟應該是少棒階段，今天打到球就覺得有機會，全壘打的那個打席，投手前兩球偏差比較大，所以刻意抓內角直球攻擊，把球點抓前面一點、不要被擠壓到，很開心有好的結果。

蔡承晉透露，昨天是阿公73歲生日，阿公是他最忠實的球迷，幾乎每場比賽都會到場看球，甚至會幫忙「情蒐」對手。一開始打球雖然不是因為阿公，但每當想要放棄時，阿公都會鼓勵他，阿公只要看他打球就會特別開心，也成為他繼續在場上奮戰的動力。

大專棒球聯賽李智鈞走過低潮放手拚 先發助輔仁搶勝

114學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽5日由輔仁大學與南華大學交手，輔仁投手李智鈞（圖）先發6局無失分好投，率隊以6比2拿下勝利，李智鈞也獲選單場MVP。中央社

大專棒球聯賽（公開一級）輔仁大學靠著先發投手李智鈞6局無失分好投，率隊以6比2擊敗南華大學、複賽2連勝；李智鈞大三經過一段低潮期，升上大四心態成熟、要放手一搏。

114學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽輔仁大學今天與南華大學交手，輔仁派出大四投手李智鈞先發，李智鈞總計用83球投6局，僅被敲出5支安打，投出2次三振、4次四死球保送，無失分，有效壓制打者，奪下勝投、獲選單場MVP。

輔仁2局下靠著吳炫霖安打先馳得點，3局下靠著保送、盜壘、曾譯威安打再添1分，6局下莊欽仰安打送回第3分，7局下蔡承晉開轟，3分砲幫助球隊拉開領先差距，順利拿下比賽勝利。

輔仁總教練林敬民直言對先發投手李智鈞的要求比較高，還是太容易發生突然的四壞保送和觸身球保送，相信只要修正，就可以越投越好；也提到李智鈞是勇於攻擊好球帶的投手，但可能知道對戰重要性，今天反而投得太過謹慎。

李智鈞給自己今天表現打90分，有把自己的優勢發揮，低角度的球搭配變化球製造共軌，讓打者不好攻擊，也謝謝守備幫忙，讓他能拉長投球局數。

李智鈞回想上次在大專聯賽拿單場MVP，已經是大二時，大三有遇到一段低潮期，一直糾結在不好的地方走不出來，感謝教練當時給了很多提點，也推薦很多書給他看。

李智鈞表示，今年是大學最後一年、放手一搏，對於未來不設限，先把比賽打好、幫助球隊奪冠，再來考慮未來。