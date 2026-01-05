中職／徐若熙球迷歡送會10日登場 天母球場前廣場免費入場
味全龍隊投手徐若熙加盟日本職棒軟銀鷹隊，準備展開旅日生涯，將於10日（周六）在天母棒球場舉行球迷歡送會，龍隊邀請所有人用最熱情的吶喊為他注入滿滿能量。
龍隊指出，當天活動在天母球場售票口前廣場，從下午1點開始，預定進行3小時，球迷可以免費入場。
活動相關訊息如下：
典藏親簽套組售價2818元（限量55組），內容包括龍之子旅外紀念御守、龍之子旅外紀念「親簽」球、壓克力球框、典藏親簽套組、「拍照會」號碼牌，購買連結：https://reurl.cc/ORLm4A
紀念合影套組售價1018元（限量100組），內容包括龍之子旅外紀念御守、「拍照會」號碼牌，購買連結：https://reurl.cc/DbLOyN
擊拳加油套組售價518元（限量500組），巾容包括龍之子旅外紀念御守、「擊拳會」號碼牌，購買連結：https://reurl.cc/ORLmAA
擁有季票、狂龍軍會員明天優先購買，其他球迷後天起全面開賣，付費套組每人限購一組（請由三種套組擇一購買），售完為止，不適用會員折扣。
