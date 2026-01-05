聽新聞
中職／黃子鵬加盟儀式9日登場 選在龍虎塔旁迎新篇章
台鋼雄鷹隊迎接隊史首位成功簽下的自由球員，將為黃子鵬舉辦加盟儀式，今天地點公布為蓮池潭意象廣場，就位於龍虎塔旁，在極具象徵意義的地方歡迎「老虎」到來。
黃子鵬以5年6600萬元合約加入雄鷹，新球季成為月薪百萬級的投手，雄鷹將在本周末搶先6隊舉辦開訓媒體日，9日先舉辦黃子鵬的加盟儀式，10日則是球隊的開訓儀式。
球團今天正式公布黃子鵬加盟儀式時間地點，採訪邀請中寫著：「在高雄最具象徵意義的地方「龍虎塔」，與台鋼雄鷹共同寫下隊史關鍵的一頁，開啟新的篇章，2026與我們一起『做伙拚』！」選在龍虎塔旁的蓮池潭意象廣場重磅歡迎黃子鵬的到來。
