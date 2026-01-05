12強紀錄片／首周票房衝破2500萬 蔡其昌6刷：每次看都不同感受

中華隊在世界12強棒球賽奪冠的紀錄片電影《冠軍之路》（HERO！HITO！），自元旦上映以來，首周票房一舉衝破2569萬元，締造台灣紀錄片市場前所未見的爆發性氣勢，就連美國大聯盟知名主播摩洛西（Jon Morosi）也密切關注此部作品，並將票房佳績分享到個人社群平台。

上周末中華職棒聯盟會長蔡其昌、監製張永昌、黃瓀潢、導演龍男・以撒克・凡亞思馬不停蹄衝票房，到戲院與影迷打招呼，更帶著許多球員、啦啦隊員驚喜現身，讓社群掀起熱烈討論。蔡其昌分享電影上映3天就6刷，感性說：「每看一次都還是會有不同的感受，因為越看越細，看完電影還是會起雞皮疙瘩，剎那間還是會有想要流淚的感覺。」

林家正3日在戲院驚喜現身，不僅與觀眾合影留念，更為球迷簽名，親切互動曝光後，引來社群一片「炫耀合照」熱潮，甚至有人激動發文：「我準備好原地結婚了！」陳冠宇透露比賽當時因為太專注在自己投球狀態，從熱身的牛棚區踏上賽場都沒注意到捕手已從林家正換成戴培峰，就連戴培峰對著他比暗號還是沒注意到，笑說：「直到放下壓力，戴培峰跟我擊掌，我才驚呼：『你怎麼在（球場）上面！』」逗得全場觀眾笑聲連連。

4日的南部放映，蔡其昌帶著潘傑楷、陳柏清於不同電影院直擊亮相，潘傑楷坦言：「當時比賽的感動會湧上心頭，真的很多人不看好我、不看好我們，但一踏進球場那一刻開始，我們隊友都相信著彼此，到裁判喊開始比賽那刻，全台灣球迷一心想要幫中華隊加油，那時候我們感受到台灣的團結，能打出漂亮的成績，一切都是因為有你們這群幫助我們加油的球迷朋友。」