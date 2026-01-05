中職／悍將20日展開第一階段春訓 開訓典禮安排這一天

中職富邦悍將隊已於3日在嘉義展開重訓營、20日全員到齊展開第一階段春訓。球團公告，將於14日替捕手林岱安舉行加盟記者會，今年球季接下一軍總教練重任的後藤光尊也將出席。

悍將於3日起在嘉義稻江基地展開重量訓練營，由體能教練根本淳平主導，與杜正文、陳柏穎、劉保賢一起為悍將球員準備體能和重訓菜單，並由副領隊林威助坐鎮，許銘傑、黃浩然、林哲瑄等教練從旁協助，為新球季備戰。

悍將去年季後網羅隊史首名自由球員捕手林岱安，簽下7年球員附帶教練約，總值最高達新台幣5600萬元。球團今天也公告，預計於14日替林岱安舉行加盟記者會，包括領隊陳昭如、執行副領隊林威助，及新球季將任一軍總教練的後藤光尊都會出席。

悍將本土球員扣除將赴世界棒球經典賽（WBC）台灣隊集訓的球員外，20日起全員到齊展開第一階段春訓，而開訓典禮預計安排在2月4日。