中職／湛藍指揮塔報到！林岱安14日開加盟記者會 後藤光尊也出席
富邦悍將隊本月3日重訓營起跑，接著將在20日全員到齊展開第一階段春訓，以自由球員身分加盟的林岱安則將在1月14日出席加盟記者會，首度公開吐露成為新悍將的心境，日籍教頭後藤光尊也將同場出席。
林岱安以7年球員附帶教練約，加上激勵獎金總值最高達5600萬元的合約加入悍將，新球季起化身「湛藍指揮塔」，悍將球團今天發出他的加盟記者會採訪通知，他將在14日披上悍將球衣公開亮相，除了領隊陳昭如、執行副領隊林威助外，後藤光尊也將到場。
悍將備戰新賽季，重訓營已在3日起跑，接著將在20日全員到齊展開第一階段春訓，開訓典禮媒體日則安排在2月4日。中職37年將於3月28日點燃戰火，悍將賽季首戰則是3月29日客場面對中信兄弟隊，主場首戰在4月3日面對樂天桃猿隊。
