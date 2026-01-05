快訊

日職／徐若熙需要時間 軟銀OB：不能馬上把他當成即戰力

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
徐若熙穿上象徵王牌投手的18號球衣，宣告將展開旅外生涯。資料照
徐若熙穿上象徵王牌投手的18號球衣，宣告將展開旅外生涯。資料照

徐若熙重金加入軟銀鷹隊，戰力備受期待，軟銀OB、也曾任軟銀投手教練的球評加藤伸一直言，他還需要時間來適應日本職棒，無法把他一開始就視為球隊核心戰力，「若能順利融入，可以為球隊戰力加分，這才是比較實際的想像。」

東日本體育刊載加藤伸一對於軟銀新球季戰力的分析，其中對於先發投手的部分，他指出並沒有太多人有完整撐完整季輪值的實績，軟銀不能抱著全季固定輪值的計畫來安排，而是一邊觀察狀況、一邊進行輪替。

就連取得本土資格的莫伊尼洛（Livan Moinelo），從2024年轉任先發，兩季分別貢獻163、167局投球，出賽量的累積，是否會在今年出現疲勞，是軟銀將要面對的風險。

在這樣的狀況下，加藤伸一表示，史都華（Carter Stewart Jr.）能否復活，回到2024年的狀態將是軟銀的決勝關鍵之一，「至於從台灣找來的徐若熙，可能還需要時間適應日本職棒，不能一開始就視為主力支柱，而是想成若他能順利適應日職，會是球隊戰力的額外加分，這會比較切和現實。」

軟銀 日本職棒 徐若熙

