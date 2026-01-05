日職／軟銀開幕戰先發傾向沒打WBC的人 徐若熙列第二等級候補

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
徐若熙加盟日本職棒軟銀鷹隊。記者林俊良／攝影
日本職棒新球季將在3月27日開打，軟銀鷹隊監督小久保裕紀談到開幕戰先發投手，預告可能會從沒參加世界棒球經典賽的選手中決定，日刊體育預測莫伊尼洛（Livan Moinelo）、上澤直之、大關友久是有力競爭人選，徐若熙與其他7位投手都列次一階的「候補」。

軟銀將在開幕系列賽迎戰火腿隊，火腿早在去年11月的球隊感謝祭時，監督新庄剛志就提前亮牌，表示2026年將由伊藤大海打頭陣，第二、三戰則是北山亘基、達孝太，更預測對手的開幕戰先發投手應該會是莫伊尼洛。

軟銀2024年在2月22日春訓期間宣布由有原航平扛起開幕戰，接下來在11月26日提前亮牌2025年繼續交給有原打頭陣。小久保表示，今年考慮到經典賽的關係，決定時間可能會晚一點，他也透露，因為經典賽可能對選手調整帶來影響，預計會從沒有參加的投手中產生，「包括洋將在內，我認為最後應該會是沒有去打經典賽的選手。」

日刊體育報導，變數正是莫伊尼洛預計將為古巴隊披上經典賽戰袍，使得計畫可能出現變數。

小久保表示，所有投手都有可能競爭開幕戰先發，也特別點名了去年拿下12勝的上澤直之、13勝的大關友久，以及在日本大賽表現亮眼的大津亮介等人。

徐若熙也預計將為中華隊出戰經典賽，但並未在這篇報導文字中被提及，而是出現在開幕戰先發投手候補表格中，莫伊尼洛、上澤、大關都列為有力人選，徐若熙則與大津亮介、史都華（Carter Stewart Jr.）、松本晴、前田悠伍、前田純、尾形崇斗、上茶谷大河同列候補。

經典賽 徐若熙 軟銀

