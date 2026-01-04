韓職／連兩年安打王避過委國災難 25日隨樂天巨人來台春訓

委內瑞拉局勢動盪，不只中華職棒球團提高警覺，南韓職棒也高度戒備，幸好全聯盟5名委國球員未受美軍空襲影響，韓職連續兩季安打王、樂天巨人隊雷耶斯（Victor Reyes）將於25日隨隊來台春訓。

韓職10隊今年30名外籍球員（不包括亞洲球員名額），其中19人來自美國最多，委內瑞拉5人居次，接著是多明尼加3人，加拿大、巴拿馬、古巴各1人。

「朝鮮日報」指出，美國空襲委內瑞拉讓韓職繃緊神經，因為各隊必須確保洋將安全，該國是人數第2多的族群；隨著委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）遭美軍逮捕，兩國之間的緊張局勢升至高峰，委國宣布進入緊急狀態，短期內將面臨混亂局面，美方禁止美國民航機飛越委內瑞拉領空，民眾也擔心未來離開委內瑞拉的問題。

雷耶斯前年加盟巨人，旅韓首季就以202支安打改寫下韓職單季新高，去年同樣全勤出賽144場，又以187安拿下安打王，今年簽下140萬美元合約、加薪40萬美元續留巨人。

朝鮮日報透露，巨人去年和雷耶斯續約過程就遇到困難，當時委內瑞拉經歷嚴重電力和通訊中斷，雙方經常失去聯繫，造成談判進展艱難，有時甚至長達數天或兩周無法連絡。

美軍昨天空襲委內瑞拉首都卡拉卡斯，讓全國陷入混亂，還好雷耶斯未在國內，將會按照預定計畫參加春訓；巨人發出聲明，雷耶斯目前正在美國度假，不會返回委內瑞拉，將於25日前往台灣準備開訓。

巨人去年2月曾在台北大巨蛋出賽，對中華隊進行兩場「台韓國際交流賽」，吞下2連敗，當時雷耶斯也有安打、打點表現；樂天今年再度租用台南亞太訓練中心，25日飛抵台灣後，26日到2月20日使用亞太副球場、室內綜合訓練場。