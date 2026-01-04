聽新聞
0:00 / 0:00
中職／富藍戈向台灣球迷平安 羅戈、勝騎士未受委國動盪影響
委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）昨天遭美軍逮捕，造成國內政治動盪，過去效力富邦悍將隊4季的委內瑞拉投手富藍戈，透過Threads向台灣球迷平安，他和家人都很好，感謝所有人的關心。
富藍戈在悍將出賽190場（189場後援），生涯戰績14勝13敗50中繼35救援、防禦率1.86，在台灣擁有不少球迷，目前效力委內瑞拉聯盟球隊，但已全面停賽。
他透過Threads說：「很多台灣朋友問我和家人是否安好，是的，我們都很好，我居住的城市很安全，謝謝大家對我們全家人的關心。」
委內瑞拉多名洋投效力中職球團，去年效力中信兄弟隊的羅戈、勝騎士，也未受到國內政局影響，經紀公司持續和他們連絡，兄弟球團同樣和這些洋將保持聯繫，強調他們處於安全環境，希望一切平安。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言