中職／富藍戈向台灣球迷平安 羅戈、勝騎士未受委國動盪影響

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）昨天遭美軍逮捕，造成國內政治動盪，過去效力富邦悍將隊4季的委內瑞拉投手富藍戈，透過Threads向台灣球迷平安，他和家人都很好，感謝所有人的關心。

富藍戈在悍將出賽190場（189場後援），生涯戰績14勝13敗50中繼35救援、防禦率1.86，在台灣擁有不少球迷，目前效力委內瑞拉聯盟球隊，但已全面停賽。

他透過Threads說：「很多台灣朋友問我和家人是否安好，是的，我們都很好，我居住的城市很安全，謝謝大家對我們全家人的關心。」

委內瑞拉多名洋投效力中職球團，去年效力中信兄弟隊的羅戈、勝騎士，也未受到國內政局影響，經紀公司持續和他們連絡，兄弟球團同樣和這些洋將保持聯繫，強調他們處於安全環境，希望一切平安。