大專棒球聯賽／李以諾超前安助台體勝 想再拚選秀

大專棒球聯賽（公開一級）複賽，台體今天靠著李以諾9局上關鍵超前安，助隊以3比2擊敗中信科大。李以諾升上大三心態更穩定，攻擊策略更明確，今年想要再次挑戰中職選秀。

114學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽，台灣體大今天與中信科大交手，兩隊攻勢往來，兩隊8局打完2比2戰成平手，9局上台體靠著內野安打、犧牲觸擊、故意四壞保送，2人出局後，李以諾關鍵安打幫助球隊超前比數。

台體投手秦琮恩先發5局1責失分、無關勝敗，吳柏霆中繼3局失掉1分非責失分，朱柏翰後援登板，投1局無失分，幫助球隊守住勝利，吳柏霆為勝投，朱柏翰拿下救援成功。

台體教練陳同霆表示，今天打得這麼刺激，主要也是攻擊的運氣不是很好，很多打得扎實的球都被對方接到，雖然安打不算多，關鍵機會都可以把分數打回來，而且幾乎都是兩人出局後的安打、特別珍貴，投手壓制的也不錯，才可以拿下比賽勝利。

李以諾總計4打數敲出1支安打、貢獻1分打點，為勝利打點，拿下單場最有價值球員（MVP）。陳同霆表示，李以諾升上三年級後，心態更穩定，不像之前這麼急躁，看到什麼球來都打，現在可以把壞球、引誘球選掉，設定到的球路來才攻擊。

李以諾笑說，打了3年的大專聯賽，終於拿下單場MVP，9局上場打擊，想的就是設定喜歡的球來就往反方向攻擊，打出去心裡想著「應該是我MVP了吧！」

這屆大專聯賽開打前調整得不錯，擊球更確實，至於長打優勢，他表示，在球隊領先的時候，也會選打大膽嘗試拉打，希望維持住優勢。

李以諾2023年高中畢業後有投入中職選秀，但沒有獲得球隊青睞。他表示，今年大三了，會想再挑戰看看，自評打擊想法成熟，守備更穩定，但守備位置侷限在一壘，更明白需要凸顯打擊優勢、維持水準，才有機會被看到。

大專棒球聯賽李以諾超前安助台體勝 想再拚選秀

台灣體大捕手黃念譽（右）在統一獅前洋投阿Q建議下，休學半年赴多明尼加訓練，找回「玩」棒球的初心，4日在大專棒球聯賽複賽單場2安1打點。圖為敲安後上壘振奮吶喊畫面。中央社

台灣體大捕手黃念譽在統一獅前洋投阿Q建議下，休學半年赴多明尼加訓練，找回「玩」棒球的初心，歸隊後更享受棒球。今天在大專聯賽複賽單場2安1打點，盼提升阻殺能力爭取更多機會。

114學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽台灣體大今天與中信科大交手，台體黃念譽先發打2棒、擔任指定打擊，4局敲出二壘打，靠著接連暴投跑回分數，6局再敲出帶有打點的安打，9局獲得故意四壞保送上壘，台體終場以3比2搶勝。

台體教練陳同霆透露，黃念譽先前有休學約半年的時間赴多明尼加打球、訓練，出國看看回到球隊之後，感覺成長很多，也更珍惜每次機會；在技術層面，攻擊的心態提升很多，不會心浮氣躁，場上更乾脆果斷。

目前大三的黃念譽表示，上屆因為沒有報名到大專聯賽，對於未來也開始有點猶豫，因為爸爸是旅行業者，剛好認識曾來台發展的洋投阿Q（JoseliteCano），在他的建議下到多明尼加約3個月。

黃念譽本身具備不錯的英語能力，到多明尼加後也學了簡單的西班牙語，他表示，那邊練球和比賽的量雖然不多，但感覺是真的在「玩」棒球，心態上也比較放得開；回來之後更能享受棒球，除了跟隊友分享心態上的不同，也把「音樂」帶回來，幫球隊增添不同的氣氛。

黃念譽提到，技術層面當然也有成長，但棒球是很重視心態的比賽，遇到低潮時也要相信自己。黃念譽是捕手，但他說，因為阻殺能力還沒有獲得肯定，關鍵比賽時教練比較不敢讓他蹲，多以指定打擊身分上場，也希望加強阻殺能力、爭取更多機會。