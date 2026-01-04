棒球／中國城市聯賽滿滿台灣味 林益全首秀雙安、前悍將投手奪勝

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
統一獅隊林益全在新莊棒球場敲出本季首轟。記者余承翰／攝影 余承翰
前中職名將「神全」林益全轉戰中國城市棒球聯賽（CPB）後正式披上上海正大龍隊戰袍，昨天迎來例行賽首度亮相。

在這場上海正大龍與福州海俠的比賽中，林益全擔任擔任第4棒DH，全場4打數敲出2支安打，貢獻1分打點並跑回1分，幫助球隊以7：2拿下勝利，新賽季開出紅盤。

林益全前段打席耐心選球，第7局敲出生涯在聯賽的首支安打，第9局再補上一支帶有打點的關鍵安打，完成任務後由代跑接替退場，整體表現穩定。與他同隊的前富邦悍將投手陳冠勳掛帥先發，主投5局僅失1分非責失分，送出2次三振，成功收下勝投，成為奪勝重要功臣。

此役上海正大龍陣中「台灣味」濃厚，除林益全外，還包括前台鋼雄鷹好手巴奇達魯・妮卡兒與張育誠等人。巴奇達魯・妮卡兒在比賽中也繳出雙安表現，跑回2分，守備方面也有精彩撲接，攻守俱佳獲選單場MVP。至於陣中韓籍球員金錫勛同樣火力全開，單場敲出3安，串聯打線火力。

福州海俠同樣也有多名台灣球員坐鎮，文化大學畢業的溫子賢單場4安打演出猛打賞，是球隊少數亮點；前統一獅內野手黃勇傳替補上陣2打數敲出1安。

