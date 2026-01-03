大專棒球聯賽／蔡承晉2安3打點獲MVP 「有好表現自然就會被看到」

輔仁大學蔡承晉今天在大專棒球聯賽（公開一級）複賽單場2安3打點，助隊擊敗台東大學獲MVP。他曾挑戰中職選秀落選，盼提升身體素質，把該做的準備好，有好表現自然會被看到。

114學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽，輔仁大學今天與台東大學交手，大二蔡承晉的好表現，獲選單場最有價值球員（MVP）。

輔仁大學總教練林敬民表示，蔡承晉表現算穩定，預賽幾次機會沒有把握時，感受到蔡承晉很自責，是自我要求很高的球員，除積極的調整，練習結束後也會留下來再加強。

蔡承晉表示，預賽結束後的休息時間，特別針對攻擊左投多訓練，過往身體上比較容易提前開掉，動作也有微調，但攻擊策略沒有太大改變。

蔡承晉高中畢業、2024年時投入中職選秀，但沒有獲得球隊青睞。他表示，知道自己打擊還不夠好，包括身材和力量，努力做重量訓練，希望提升身體素質，但對於外野守備的判斷有信心。

至於職棒的目標，蔡承晉表示，先不想太多、不要有過多的壓力，把現階段可以做的準備好，如果有好表現，自然就會被球探看到。

蔡承晉原本背號是8號，現在改穿77號。他笑說，因為長得像曾穿過77號的輔大學長蔡誥翔，「大家都說我們像，連媽媽都說像，有時候我也會叫他哥哥」，蔡誥翔也把他當弟弟般照顧，不僅會帶他出去玩，也會提點球場上的事情。