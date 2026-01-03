快訊

違規遭勸惱羞？傳正駕駛痛毆副機長 長榮：正駕駛暫停派飛調查

太辣！術後減4公斤 楊丞琳「胸前兩片布」現身美成這樣

全飛機等她一個？婦人機上狂喊「抓我」 飛機延誤逾1小時旅客氣炸

大專棒球聯賽／蔡承晉2安3打點獲MVP 「有好表現自然就會被看到」

中央社／ 嘉義3日電
114學年度大專棒球聯賽（公開一級）輔仁大學3日複賽擊敗台東大學，輔大蔡承晉（前）單場2安3打點，好表現獲選單場最有價值球員（MVP）。圖／中央社
114學年度大專棒球聯賽（公開一級）輔仁大學3日複賽擊敗台東大學，輔大蔡承晉（前）單場2安3打點，好表現獲選單場最有價值球員（MVP）。圖／中央社

輔仁大學蔡承晉今天在大專棒球聯賽（公開一級）複賽單場2安3打點，助隊擊敗台東大學獲MVP。他曾挑戰中職選秀落選，盼提升身體素質，把該做的準備好，有好表現自然會被看到。

114學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽，輔仁大學今天與台東大學交手，大二蔡承晉的好表現，獲選單場最有價值球員（MVP）。

輔仁大學總教練林敬民表示，蔡承晉表現算穩定，預賽幾次機會沒有把握時，感受到蔡承晉很自責，是自我要求很高的球員，除積極的調整，練習結束後也會留下來再加強。

蔡承晉表示，預賽結束後的休息時間，特別針對攻擊左投多訓練，過往身體上比較容易提前開掉，動作也有微調，但攻擊策略沒有太大改變。

蔡承晉高中畢業、2024年時投入中職選秀，但沒有獲得球隊青睞。他表示，知道自己打擊還不夠好，包括身材和力量，努力做重量訓練，希望提升身體素質，但對於外野守備的判斷有信心。

至於職棒的目標，蔡承晉表示，先不想太多、不要有過多的壓力，把現階段可以做的準備好，如果有好表現，自然就會被球探看到。

蔡承晉原本背號是8號，現在改穿77號。他笑說，因為長得像曾穿過77號的輔大學長蔡誥翔，「大家都說我們像，連媽媽都說像，有時候我也會叫他哥哥」，蔡誥翔也把他當弟弟般照顧，不僅會帶他出去玩，也會提點球場上的事情。

棒球 輔大 輔仁大學

延伸閱讀

大專棒球聯賽／林秉澤開轟 心態爆發力守備能力都提升

大專棒球聯賽／賴冠廷滿壘穩守 蔡仲南盼傳授指叉球

大專棒球聯賽／南華要破對戰全輸魔咒 首戰勝國體

中職／雄鷹洪瑋漢轉任球探歷練 用不同角度看棒球

相關新聞

中職／林威助坐鎮悍將重訓營起跑 林哲瑄首度教練身分投入春訓

富邦悍將隊重訓營今天在嘉義稻江基地起跑，副領隊林威助現場坐鎮，林哲瑄首度以教練身分展開春訓，協助年輕悍將備戰「富邦十年」...

中職／璀璨1季、1個國際賽 吳哲源引退：能驕傲說自己曾是職棒球員

生涯璀璨1個賽季、1個國際賽，吳哲源的職棒之路未等到再次冉冉升起的一天，昨天晚間透過社群宣布暫別球場，他說自己有不捨、但...

大專棒球聯賽／輔大擊敗台東大學 潘書緯攻守佳增信心

大專棒球聯賽（公開一級）複賽，輔仁大學今天以9比4擊敗台東大學，游擊手潘書緯單場2安2打點，9局上策動雙殺守備、瓦解對手...

大專棒球聯賽／蔡承晉2安3打點獲MVP 「有好表現自然就會被看到」

輔仁大學蔡承晉今天在大專棒球聯賽（公開一級）複賽單場2安3打點，助隊擊敗台東大學獲MVP。他曾挑戰中職選秀落選，盼提升身...

大專棒球聯賽／林秉澤開轟 心態爆發力守備能力都提升

國體大一野手林秉澤今天在大專棒球聯賽（公開一級）複賽敲出陽春砲、為大學首轟；林秉澤自評升上大學心態成長，爆發力也變更好，...

大專棒球聯賽／賴冠廷滿壘穩守 蔡仲南盼傳授指叉球

大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽，南華大學投手賴冠廷後援登板化解滿壘危機，投5局1責失分率隊以6比5擊敗國立體大。賴冠廷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。